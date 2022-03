Trong cuộc sống chúng ta gặp không ít tình huống tai nạn hay sự cố khi làm việc của người lao động. Mỗi người mỗi nghề, mỗi hoàn cảnh khác nhau nên cách xử lý hay đối diện với tình huống cũng rất đa dạng.

Như đặc biệt mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại pha xử lý sự cố lao động của một người đàn ông khi đang sửa xe khiến ai nấy đều không nhịn được cười.

Đoạn clip do camera an ninh của một gia đình ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần sóoc màu xanh, đang sửa xe trong sân. Các thiết bị máy móc sửa chữa đều đang hoạt động liên tục, phục vụ cho người này sửa chiếc xe máy. Tuy nhiên, khi đang thử nổ máy để kiểm tra thì bỗng nhiên chiếc xe bốc cháy. Ngọn lửa bùng mạnh lên ở bánh xe trước.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Xe đang sửa tự nhiên bốc cháy, anh thợ liền có pha xử lý dập lửa "cực bất ngờ"

Tình huống bất ngờ khiến người đàn ông giật mình, ngã ngửa ra đằng. Thấy lửa càng ngày càng bốc cháy lớn hơn, anh thợ hoảng loạn tìm cách dập lửa.

Đáng chú ý, thay vì tìm đến bình cứu hỏa, hay các cách dập lửa thông thường, anh thợ này đã nhanh trí cởi luôn chiếc quần đang mặc trên người để dập lửa, chữa cháy.

Sau khoảng 10 giây dùng quần dập lửa, người đàn ông đã khống chế được tình hình nguy hiểm. Ngay sau đó, anh lại mặc chiếc quần vào như bình thường.

Pha xử lý chữa cháy có độc nhất vô nhị này sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác, bình luận của cư dân mạng. Ai nấy đều không khỏi bật cười trước hành động của người thợ sửa xe. Bên cạnh đó có rất nhiều lời khen cho cách xử lý tình huống nhanh chóng, thông minh của anh, giúp giảm thiểu được thiệt hại một cách tối ưu nhất.

"Anh thợ xử lý đỉnh của đỉnh. IQ cứ phải gọi là ở cái tầm khó thế mà cũng nghĩ ra được",

"Buồn cười quá, nhìn người ta đang chữa cháy mà mình lại ngồi cười. Đáng khen anh thợ, động tác dập lửa rất dứt khoát",

"Dập lửa xong anh ấy lại mặc vào như bình thường, không có một động tác thừa nào. haha xem mà cười đau cả bụng",...

Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút đông đảo sự chú ý của dân mạng.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn