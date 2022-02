Clip: Vào mua đồ tiện xin rửa tay nhờ, thanh niên có hành vi xấu xí với chủ quán

Camera an ninh trong quán ăn đã ghi lại một phần diễn biến vụ cướp giật vào chiều ngày 10/2 vừa qua. Thời điểm đó, nam thanh niên chạy xe máy vào mua đồ ở quán ăn bên đường rồi tiện xin rửa tay nhờ.

Chủ quán hẳn nhiên không hề phát hiện thấy một đôi mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của chị. Khi chị vừa quay lại đưa đồ thì thanh niên đã lao tới, giật dây chuyên trên cổ chị rồi nhảy lên xe đồng bọn đang chờ sẵn ngoài cửa.

Vì quá bất ngờ nên người phụ nữ gần như không thể phản kháng, cố gắng tri hô "cướp, cướp". Người đàn ông ở trong nhà có chạy ra, nhưng cũng không thể đuổi kịp 2 tên cướp. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng nhận nhiều chú ý. Đa số đều không khỏi bức xúc trước hành vi táo tợn của 2 đối tượng trong clip.

Đối tượng vào mua đồ ăn, giật trang sức của chủ quán

