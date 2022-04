Clip: Thanh niên đã có vợ nhưng vẫn ham hố 'tán tỉnh' gái trẻ và cái kết đáng đời

Mới đây, trang Dailymail vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ ẩu đả do bị lừa tình tại một sân bóng ở Trùng Khánh (Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng chú ý.

Theo những gì trong đoạn clip diễn ra là cảnh tượng một cô gái mặc váy trắng, đang đánh, tát liên tục vào một anh chàng ngay trong sân bóng đá. Trong khi đó, nam thanh niên bị hành hung cũng không hề phản kháng, anh chỉ quay mặt và bước đi để trốn tránh hành động của cô gái trẻ.

Mặc dù trọng tài thổi còi ngăn cản nhưng cô gái trên vẫn không chịu dừng tay. Vừa đánh cô gái vừa hét lớn: "Anh đã kết hôn rồi tại sao còn đi tán gái?".

Hóa ra, lý do cô nàng váy trắng tức giận, hùng hổ đánh người như vậy là do chàng trai dù đã có vợ nhưng lại nói rằng mình đang độc thân để tán tỉnh cô. Anh ta càng im lặng không nói gì, cô gái càng từ giận, đuổi đánh nam thanh niên trăng hoa khắp sân bóng.

Một số bạn của thanh niên này đã chạy đến can ngăn nhưng bị đuổi đi lập tức.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được đông đảo ý kiến bình luận từ cư dân mạng xứ Trung. Nhiều người lên tiếng phẫn nộ chỉ trích thói trăng hoa của nam thanh niên. Ai nấy đều cho rằng, việc bắt cá hai tay, lừa dối, gây tổn thương cho phụ nữ là điều không thể chấp nhận được và nhất định phải nhận bài học cho điều đã gây ra.

