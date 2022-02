Clip: Sa Pa rét nhất từ đầu đông, nhiệt độ chỉ còn 1,8 độ C

Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, hồi 7 giờ sáng nay (21/2), quan trắc được nhiệt độ giảm xuống sâu ở một số nơi như: Thành phố Lào Cai 9,9 độ C, huyện Bảo Yên 9,8 độ C, vùng núi Bắc Hà 5 độ C, đặc biệt tại thị xã Sa Pa tụt còn 1,8 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương trong đợt lạnh, rét này, và cũng là mức thấp nhất tính từ đầu mùa đông đến nay.

Nhiệt độ thấp cũng khiến một số vùng núi cao như Y Tý (huyện Bát Xát) xuất hiện băng giá.

Sa Pa rét nhất từ đầu mùa đông

Dự báo ngày và đêm 21/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ ổn định, vùng thấp trời rét hại, vùng núi rét hại nặng đến rất nặng. Các khu vực núi cao cần tiếp tục đề phòng mưa tuyết, băng giá xuất hiện gây hại trong khoảng 2-3 ngày tới.

