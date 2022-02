Clip ô tô tải tuột dốc, 2 mẹ con lao vào nhà tránh và khoảnh khắc ám ảnh sau 5 giây

Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ vụ ô tô tải tuột dốc vào khoảng 9h39' sáng ngày 11/2 vừa qua. Cụ thể vào thời điểm đó, hai người phụ nữ cùng một đứa trẻ đang ngồi chơi trước cửa nhà. Quan sát từ xa, họ nhận thấy chiếc xe tải đang tuột dốc, trôi thẳng về hướng của họ.

Người phụ nữ áo hồng hoảng hốt đứng bật dậy, tháo chạy khỏi phạm vi nguy hiểm. Trong khi đó, người phụ nữ kia lại cùng đứa nhỏ chạy trở vào nhà để tránh. Không may cho họ, vài giây sau đó ô tô tải lao thẳng vào, đâm sập ngôi nhà.

Hiện vẫn chưa rõ sự việc xảy ra ở đâu và tình trạng sức khỏe của 2 mẹ con, nhưng đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận chú ý.

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc