CLIP: Nữ sinh mặc đồng phục bị đánh hội đồng dã man, phải nhập viện cấp cứu

Lại xuất hiện clip nữ sinh ở Phú Quốc đánh nhau như… phim Chiều 29-11, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Quốc, cho biết trường vừa có văn bản gửi Công an TP Phú Quốc đề nghị làm rõ vụ 2 nữ sinh đánh nhau gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày vừa qua. Your browser does not support the video tag. Hai nữ sinh đánh nhau tại khu đô thị 67ha ở Phú Quốc vào ngày 25-11 Hai nữ sinh đánh nhau như phim. Ảnh cắt từ clip Bước đầu, 2 nữ sinh đánh nhau được cơ quan chức năng xác định là K.H. (học sinh lớp 12 Trường THPT Phú Quốc) và Y.N. (Trường Trung cấp Việt – Hàn). "Căn cứ vào kết quả làm việc của cơ quan công an, trường sẽ có biện pháp xử lý đối với em K.H." – ông Toản khẳng định. Trước đó, vào đầu tháng 11-2021, cũng tại khu đô thị 67ha đã xảy ra vụ 2 nữ sinh cấp 2 và cấp 3 đánh nhau với sự cổ vũ của hàng chục học sinh khác. Ông Đỗ Văn Tuân, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Phú Quốc, cho biết nữ sinh cấp 2 đã bị kỷ luật khiển trách. Vụ việc đã được ông Tuân báo cáo Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Kiên Giang. Hoàng Kim - Hoàng Tuấn