Clip: Nhóm thanh niên ngồi bu bám thuyền trên cạn 'gọi đò', chủ đò lập tức xuất hiện đánh đuổi tán loạn

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại vụ việc "dở khóc dở cười" của nhóm thanh niên đi chơi dịp nghỉ lễ vừa qua khiến dân tình xôn xao, bàn tán.

Theo đoạn clip được chia sẻ, có thể thấy nhóm thanh niên đang ngồi túm tụm trong một chiếc thuyền trên bờ cát, vừa quay video vừa đồng thanh hát: "Gọi đò ơi... sắt son câu thề...". Đang vui vẻ "gọi đò" thì bất ngờ người chủ đò đã lập tức xuất hiện. Trên tay người này cầm một chiếc xô rồi vụt liên tiếp vào nhóm thanh niên để đuổi họ ra khỏi thuyền.

Thấy chủ đò hung hăng đuổi đánh, nhóm người trên vội vàng nhảy xuống thuyền, bỏ chạy tán loạn.

Chỉ vừa đăng tải ít giờ, đoạn clip đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Rất nhiều bình luận trái chiều nổ ra xung quanh pha "gọi đò đi vào nền cát" này.

Nhiều người không nhịn được cười bởi tình huống trùng hợp đến hài hước trên.

"Gọi đò thì chủ đò xuất hiện cho toại nguyện xong lại chạy. Cười ngất", "

Gọi cho cố đến lúc người ta ra rồi chạy",...

Tuy nhiên đông đảo ý kiến cho rằng hành động ngồi bu bám chiếc thuyền như vậy là rất không nên và phản cảm. Vì thuyền đang trên cạn, ngồi đông người sẽ dễ hư thuyền, phá hỏng đi cái mưu sinh của ngư dân.

"Thuyền làm ăn, đánh bắt ngoài khơi, nên họ rất nhiều điều kiêng kỵ... nên các bạn đừng tùy tiện",

"Cái thuyền mưu sinh của người ta. Ngồi lên thế lỡ hỏng người ta lấy gì mưu sinh tiếp",

"Do thuyền trên cạn mà mấy anh chị ngồi đông như vậy nó ép xuống dưới đi dễ phá nước hư thuyền",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn