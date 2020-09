Clip: Người phụ nữ đánh đập dã man, xúc cát dính phân đổ lên người mẹ già khiến dân mạng phẫn nộ

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ chóng mặt đoạn clip ghi lại hình ảnh một cụ bà bị người phụ nữ mắng chửi, đánh đập dã man khi ngồi trên giường. Hành vi bạo hành nhẫn tâm, độc ác của người phụ nữ đối với cụ bà già yếu khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ, đồng loạt bày tỏ nhiều ý kiến chỉ trích.

Clip: Người phụ nữ đánh đập dã man, xúc cát dính phân đổ lên người mẹ già - Nguồn: Facebook

Theo nội dung đoạn clip, cụ bà tóc bạc trắng, dáng vẻ gầy yếu ngồi trên giường và được cho là đi vệ sinh không thể kiểm soát. Phải thu dọn cho cụ bà, người phụ nữ áo xanh (được cho là con gái) đã tỏ ra hết sức bực tức. Người này liên tục mắng chửi mẹ mình bằng nhiều lời lẽ thậm tệ, quát mắng lớn tiếng, xưng "mày - tao" và thậm chí còn dọa dẫm mẹ mình "tao cho mày liệt luôn", "tao cho mày chấn thương sọ não",...

Đặc biệt, người phụ nữ đánh đập mẹ già rất dã man, dùng cán chổi vụt nhiều nhát vào người, lấy chăn và gối đánh tát rất mạnh vào mặt mẹ khiến cụ bà ngã nhào ra giường không thể chống đỡ.

Đỉnh điểm, người con gái đã trút giận lên mẹ mình bằng cách hốt cát dính phân dưới đất lên rồi... đổ thẳng vào mặt và người mẹ mình. Vừa hất, người phụ nữ này vừa hét lớn: "Mày ăn vô cho tao, mày ăn vô cho tao".

Người phụ nữ hất cát dính phân vào người mẹ mình - Ảnh cắt từ clip

Sau khi tra tấn mẹ cả về thể chất và tinh thần, người phụ nữ tiếp tục quát nạt bắt mẹ cởi đồ để thay rửa. Khi cụ bà tỏ ý không muốn cởi đồ thì lập tức bị người phụ nữ xông vào đánh tát tới tấp, giằng xé quần áo. Cụ bà la lên "trời ơi" và sau đó phải tự cởi đồ do không thể chịu đựng thêm những cú đánh tàn nhẫn của con mình.

Được biết, sự việc xảy ra tại xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Người quay clip là người hàng xóm của gia đình, do thương hại cụ bà già yếu và bức xúc trước hành vi dã man của người con gái, do vậy đã lén đặt máy quay để ghi lại cảnh bạo hành làm bằng chứng.

Cảnh tượng khiến nhiều người vừa xót thương vừa phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

Còn theo thông tin trên báo Người lao động, cụ bà xuất hiện trong clip là bà Trần Thị Đường, đã qua đời cách đây mấy ngày.

Liên quan đến vụ việc, ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước cho biết: "Vụ việc này chúng tôi đã nắm được và đã chỉ đạo Công an huyện điều tra, xác minh, thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ đánh cụ bà khả năng là con gái . Từ đó sẽ xử lý theo quy định pháp luật".

Bên cạnh đó, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cũng xác nhận sự việc xảy ra tại địa phương và Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện khẩn trương điều tra làm rõ.