Clip: Người phụ nữ chặn đầu xe tải, bẻ gãy cần gạt nước rồi điên cuồng đập phá

Your browser does not support the video tag.

Cách đây vài giờ, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang chặn đầu một chiếc xe tải ở giữa đường rồi điên cuồng đập phá, đang thu hút được nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

Theo đó, sự việc xảy ra vào 9h30 ngày 22/9, trên đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Một người phụ nữ đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bất ngờ dừng xe lại rồi chặn đầu chiếc xe tải màu trắng. Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn trèo lên đầu xe, bé gãy cần gạt mưa rồi gây hấn với tài xế.

Trước hành động khó hiểu của người phụ nữ, tài xế xe tải tỏ ra vô cùng hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi clip được đăng tải, hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động của người phụ nữ. Bởi hành động này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn phá hoại tài sản của người khác. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng, có lẽ người phụ nữ trong clip không được tỉnh táo nên mới có hành động như vậy.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn