Clip: Người phụ nữ bất ngờ lao vào đầu tàu hỏa đang chạy, nhân viên gác tàu bàng hoàng ngã quỵ xuống đường

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng lan truyền 1 đoạn video ghi lại cảnh tượng đầy ám ảnh về một người phụ nữ lao thẳng về phía đoàn tàu đang đi qua. Theo như những gì đoạn video ghi lại, có thể thấy vụ tai nạn xảy ra ở đoạn đường có tàu sắt di chuyển.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Người phụ nữ lao vào tàu hỏa đang di chuyển

Như những gì được ghi lại trong đoạn video, dù đã có rào chắn, chuông cảnh báo nhưng khi thấy tàu di chuyển đến gần, người phụ nữ đã chui qua hàng rào và lao thẳng đến đầu tàu trước sự ngỡ ngàng của người dân xung quanh.

Đặc biệt, một người đứng phía bên đối diện khi chứng kiến toàn bộ sự việc đã không khỏi bất ngờ và hoảng hốt mà ngồi sụp, quỵ ngã xuống đường.

Sau khi va chạm mạnh với đoàn tàu, người phụ nữ đã bị kéo lê một đoạn và tử vong tại chỗ.

Được biết, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 15h40' ngày 10/12, tại khu vực phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Nạn nhân được xác định tên H. (39 tuổi, trú quận 3).

Theo nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, người phụ nữ đi xe máy với chồng và xảy ra mâu thuẫn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một bức thư được cho là của nạn nhân để lại.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn