Clip: Người đàn ông bất tỉnh trong ô tô đang đỗ giữa đường, nguyên nhân khiến tất cả lắc đầu ngán ngẩm

Your browser does not support the video tag.

Thông tin từ người đăng tải, sự việc xảy ra vào chiều 28/7 vừa qua tại Kim Đông, Hưng Yên.

Theo đó, người dân phát hiện xe ô tô con đang dừng đỗ giữa đường, còn người đàn ông ngồi bên trong bất tỉnh hơn nửa tiếng đồng hồ.

Sau một lúc gọi nhưng bất thành, người dân đã đập cửa kính vào bên trong. Đáng chú ý, người đàn ông vẫn không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Khi có người đập vào vai nhiều lần gọi, người đàn ông này mới tỉnh và ngơ ngác nhìn xung quanh.

Được biết, người đàn ông ngủ quên trong xe vì say rượu.

Người dân đập cửa kính gọi người đàn ông

Đoạn clip ngay sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, ai nấy đều bày tỏ sự ngán ngẩm trước cảnh tượng trên.

"Đến chịu đấy! Ngủ đến mức mà đập cả kính cửa vào trong vẫn không biết, người ta gọi dậy vẫn ngơ ngác, họ đánh động các kiểu vẫn lơ ngơ";

"Sợ thật! Say đến mức này thì thật sự nguy hiểm, dù là ngủ trong xe đi nữa. May người dân phát hiện kịp. Tình huống như thế này xảy ra rồi mà, nào có phải mới mẻ gì đâu, mà vẫn cứ cố chấp lái xe sau khi uống rượu".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn