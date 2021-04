Clip: Ngã xuống đường sau va chạm, 2 người đàn ông bị ô tô cán tử vong

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào 8h16 ngày 14/4, trên quốc lộ 53, đoạn qua xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe ô tô đang lưu thông trên quốc lộ 53, hướng từ Trà Vinh đi Vĩnh Long. Khi đến ấp Tân Hiệp, xã Tân Long thì bất ngờ bị chiếc xe máy chạy cùng chiều va vào đuôi xe từ phía sau.

Cú va chạm xảy ra khiến hai người trên xe ngã xuống đường. Cùng lúc này, chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình lưu thông theo hướng ngược lại đi tới. Dù tài xế đã cố gắng đánh lái nhưng vẫn cán trúng vào hai người đàn ông.

Được biết, cả hai nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn