Clip kinh hoàng: Vì ghen tuông, chồng xông vào nhà nghỉ đâm tới tấp 39 nhát dao vào người vợ cũ đang nằm cạnh nhân tình

Mới đây, một clip ghi lại từ camera an ninh vụ giết người thương tâm đang được lan truyền mạnh trên MXH với hình ảnh thảm kịch.

Trong video, một cặp đôi đang ở trong nhà nghỉ thì có một người đàn ông đột ngột xông vào với con dao lớn trong tay. Đầu tiên, hắn có ý định tấn công người đàn ông trong phòng. Nhưng người phụ nữ đã ra tay ngăn cản và giúp tình nhân của mình chạy trốn được ra ngoài cầu cứu sự trợ giúp.

Nhưng đáng tiếc là chỉ trong khoảng 20 giây ngắn ngủi, hắn đã dùng dao đâm liên tiếp vào cơ thể người phụ nữ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ trên vũng máu của chính mình. Theo truyền thông, nạn nhân đã phải chịu đựng tới 39 nhát dao đầy đau đớn.

Lưu ý: Video có thể chứa hình ảnh gây khó chịu với nhiều người, cân nhắc trước khi xem.

Chồng đâm vợ 39 nhát dao tới tấp vì ghen tuông khiến dư luận hãi hùng

Toàn bộ vụ tấn công chỉ diễn ra trong vỏn vẹn hơn 30 giây nhưng kết cục quá kinh hoàng

Cách ra tay như kẻ điên của hung thủ khiến ai cũng phải rùng mình

Theo trang tin Newsbeezer, vụ việc thương tâm diễn ra vào ngày 17/7 vừa rồi tại tỉnh La Libertad, Peru. Thủ phạm đã bị bắt giữ là Elmer Lucano, 33 tuổi và nạn nhân là cô Fiorela Liseth Díaz, 32 tuổi. Hắn đã thực hiện hành vi tội ác man rợ của mình vì lý do ghen tuông. Nhưng điều đáng lên án hơn nữa là Fiorela chỉ là vợ cũ của hắn và hai người đã chấm dứt mối quan hệ. Dù thế, Elmer vẫn tức giận khi vợ cũ có người yêu mới và ra tay sát hại cô một cách kinh hoàng để "hả giận".

Dù đã ly hôn nhưng hung thủ vẫn ghen tuông và giết vợ cũ khi thấy cô có người mới

Trước cơ quan điều tra, kẻ giết người nói: "Tôi không biết mình đã làm gì. Đầu óc tôi ong ong khi thấy cô ta với người đàn ông khác và tôi đã tấn công cô ta. Tôi xin lỗi. Những đứa con của tôi vẫn đang ở nhà một mình".

Tuy vậy, bước điều tra ban đầu của cảnh sát đang nghi ngờ Elmer Lucano đã lên kế hoạch giết vợ cũ từ trước chứ không phải do kích động. Vụ án vẫn đang được điều tra và thu hút sự chú ý của dư luận.

