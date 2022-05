Kinh hoàng cảnh người đàn ông thoát chết ngay trước đầu xe bồn

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Mạng xã hội giao thông

Cách đây vài giờ, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy thoát chết ngay dưới gầm xe bồn khiến người xem thót tim.

Cụ thể, khi đang di chuyển qua ngã tư, chiếc xe máy di chuyển với tốc độ nhanh bất ngờ phanh gấp rồi trượt ngã ngay trước đầu xe bồn. May mắn là người đàn ông đi xe máy đã kịp văng ra xa trước khi bị bánh xe bồn cán trúng.

Sau màn thoát chết trong gang tấc, người đàn ông thất thần đứng dậy. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra sự việc nhưng ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận về nhiều sự quan tâm chú ý.

"Trời mưa mà các bác đi nhanh quá", "May mà không có thương vong về người", "Người không sao là may rồi, xem mà thót tim thật sự"... là những bình luận được người xem để lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn