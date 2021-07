Clip: Giây phút tử tù Nguyễn Kim An "hỏi thăm" một người dân ở quận 10, TP HCM

Ngay sau khi Nguyễn Kim An (SN 1995, quê huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, kẻ giết người mang án tử trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa) bị bắt, nhân chứng đã kể lại phút giây giáp mặt với tử tù này mà không hề hay biết hắn đang mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Anh Tín (38 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) kể khoảng 9 giờ 20 phút ngày 13-7, anh đang ngồi trong nhà thì thấy một nam thanh niên mang theo cây sắt đi bộ trên đường Hòa Hưng, quận 10. Đối tượng sau đó ngồi trước cửa nhà anh Tín, tay ôm khư khư cây sắt. Anh Tín tưởng người qua đường nghỉ mệt nên tiến lại trò chuyện.

Nam thanh niên hỏi anh Tín đường đi đến chung cư Nguyễn Thiện Thuật nhưng sau đó người này không đi.

Anh Tín tạo thời điểm giáp mặt với tử tù trốn khỏi Trại giam Chí Hòa (ảnh cắt từ clip)

Tử tù Nguyễn Kim An

Video: Nhân chứng giáp mặt tên tử tù nhiễm Covid-19 trốn Trại giam Chí Hoà

"Thanh niên này còn hỏi tôi về chuyện nhà cửa, con cái... Tôi thấy anh ta hỏi nhiều chuyện trên trời dưới đất nên trả lời qua loa cho xong. Rất may thời điểm này có nhiều người đi tập thể dục trên đường, có lẽ vậy nên đối tượng không dám manh động" - anh Tín nhớ lại.

Đến ngày 15-7, anh Tín đọc báo thấy Công an TP HCM đang truy nã tử tù Nguyễn Kim An trốn khỏi Trại giam Chí Hoà. Qua đặc điểm miêu tả về tử tù này, anh Tín phát hiện nam thanh niên ngồi trò chuyện với mình hôm qua chính là Nguyễn Kim An đang bị công an truy bắt. Anh Tín biết mình giáp mặt với tên tử tù nguy hiểm nên đã gọi điện trình báo công an.

Riêng Nguyễn Kim An sau khi thoát khỏi Trại tạm giam Chí Hòa đã lẩn trốn nhiều nơi rồi tìm về địa bàn TP Thủ Đức để ẩn náu.

Ông T. (hành nghề xe ôm) nhớ lại khoảng 20 giờ ngày 16-7, ông đang trên đường về nhà trọ thì thấy một người vô gia cư nằm ngoài đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức nên dừng lại cho người này 10.000 đồng. Lúc này, bất ngờ một thanh niên từ trong bóng tối đi ra thuê chở về Bến xe Miền Đông rồi thay đổi địa chỉ là quận Tân Bình.

Ông T., từ chối vì dịch Covid-19 nên xe ôm dừng hoạt động và ở nhà còn 2 đứa con không người trông coi. Bị từ chối, nam thanh niên xin về phòng trọ ông T. tá túc qua đêm để ngày mai về quê. Ông T. mủi lòng liền đồng ý cho nam thanh niên lên xe rồi chở về phòng trọ trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước.

Khoảng hơn 0 giờ sáng, đối tượng nói ông T. mở cửa phòng trọ để ra quốc lộ gặp người bạn. Ông T. mở cửa phòng còn cho hắn ít tiền phòng thân. Tuy nhiên, tên tử tù không biết được rằng những đường đi nước bước của hắn đều bị trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM theo dõi sát sao.

Ngay sau khi ra đến Quốc lộ 1 (TP Thủ Đức) kẻ giết người đã bị lực lượng công an bao vây. Hắn thừa nhận là Nguyễn Kim An, không dám chống cự.

Tác giả: SỸ HƯNG

Nguồn tin: Báo Người lao động