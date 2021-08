Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục bạo hành, đánh đập cậu con trai nhỏ tuổi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Được biết, sự việc xảy ra tại Bình Dương. Người đàn ông trong clip được cho là bố dượng của đứa trẻ.

Clip gây phẫn nộ: Người đàn ông liên tục tát, đạp vào người bé trai nhỏ tuổi mặc đứa trẻ khóc lóc van xin

Trong đoạn clip này, người đàn ông liên tục chửi bới, tát liên tiếp vào mặt và đầu một bé trai khoảng 3 - 4 tuổi không mặc quần áo: "Gào nữa đi, gào nữa đi. Bước ra đường".

Trong khi đó, đứa trẻ liên tục khóc lóc xin tha trước sự chứng kiến của một người phụ nữ mặc áo đen được cho là mẹ của bé: "Con xin ba. Để con đi mà ba".

Không những thế, người đàn ông còn khóa tay, giữ đứa trẻ lại, tiếp tục quát tháo: "Mày chạy đâu". Đứa trẻ vừa khóc vừa xin: "Con chạy đi ra cứu mẹ".

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông còn lấy chân giẫm lên người bé trai, quăng quật bé rất dã man. Em bé chỉ biết khóc lóc gọi "Mẹ… mẹ ơi".

Thế nhưng, người đàn ông không những không dừng tay mà còn vừa đánh vừa thách thức: "Mày chạy đi đâu, la lên, la lên có ai cứu đi…". Mãi lúc sau vì quá sợ hãi, người mẹ mới chạy ra van xin tha cho đứa trẻ. Kẻ bạo hành vẫn không dừng lại mà còn xông vào tấn công hai mẹ con, bắt người phụ nữ phải lựa chọn "Hoặc nó về ngoại hoặc tôi ra khỏi nhà này".

Đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ đã nhận sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Tất cả đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi đánh đập, bạo hành trẻ em dã man của người đàn ông trong clip.

Theo Tuổi trẻ, Công an tỉnh Bình Dương cho biết liên quan video một em bé bị bạo hành xuất hiện trên mạng xã hội tối 4/8, công an đã vào cuộc xác minh.

Sự việc xảy ra tại một căn nhà thuộc phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Hiện người đàn ông bạo hành trẻ em trong video đã bị tạm giữ tại công an phường.

