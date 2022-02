Clip: Cô gái xinh đẹp vùng vẫy vì bị nam thanh niên vùng cao “bắt vợ” và màn giải cứu kịp thời của cán bộ công an

Được biết, sự việc xảy ra ở một xã vùng cao thuộc tỉnh Hà Giang. Trong đoạn clip này, một nam thanh niên đang giữ tay một cô gái mặc váy dân tộc H’Mông màu vàng cam. Cô gái ra sức chống cự, cả hai giằng co ở giữa đường trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sau một hồi, cô gái thoát ra khỏi sự kìm kẹp của chàng trai và chạy đi. Nam thanh niên chạy lao theo thì một cán bộ công an xuất hiện. Cán bộ công an đã giữ nam thanh niên lại và giải cứu thành công cho cô gái.

Clip: Cô gái xinh đẹp bị nam thanh niên vùng cao “bắt vợ” và màn giải cứu kịp thời của cán bộ công an

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Trong đó, đa số đều bày tỏ sự lên án, chỉ trích, bài trừ hủ tục "bắt vợ" lạc hậu của người dân tộc thiểu số.

"Mình nghĩ nên bỏ phong tục lạc hậu này đi. Nhiều khi các em chưa đủ tuổi kết hôn, dẫn đến việc tảo hôn rồi kéo theo biết bao nhiêu hệ lụy".

"May có cán bộ công an xuất hiện kịp thời, không thì không biết tương lai của cô gái sẽ đi về đâu. Hủ tục lạc hậu này nên bị bài trừ sớm đi thôi, thời đại nào rồi".

"Chính quyền nên mạnh tay ngăn chặn những hủ tục lạc hậu như vậy, không thì hỏng cả một thế hệ sau này", một số bình luận của cộng đồng mạng.

