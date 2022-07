Clip: Cô gái tung cước đánh bạn trai dã man giữa phố và lý do khó tin

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại Thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Trong clip, một cô gái mặc váy, đi chân trần đang liên tục quát tháo rồi vung chân đạp vào đầu, mặt và ngực của bạn trai. Điều đáng nói là dù bị bạn gái tấn công một cách dữ dội nhưng anh chàng này chỉ ngồi im chịu trận mà không hề có bất cứ phản kháng nào.

Sau những cú đạp liên tiếp, anh chàng lại nhanh chóng ngồi dậy để cho bạn gái trút giận. Do bị đạp ngã xuống đường, chiếc áo trắng mà nam thanh niên mặc đã dính đầy bùn đất.

Một số nhân chứng cho biết, nguyên nhân khiến cô gái phẫn nộ là do anh chàng kia không chịu mua túi xách cho cô. Vì vậy, cô gái đã ném giày sang một bên rồi lao vào đánh bạn trai ngay giữa phố, mặc cho người đi đường đã can ngăn.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại vụ việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Người xem đều tỏ ra ngán ngẩm trước hành động của cô gái, đồng thời lên tiếng chê trách sự nhu nhược của nam thanh niên.

"Nam thanh niên quá nhu nhược. Nghe cái nguyên nhân mà chán không biết nói gì", "Đàn ông không nên đánh phụ nữ nhưng việc để phụ nữ đánh mình như vậy thì cũng không thể chấp nhận được", "Yêu đương hay lợi dụng nhau mà chỉ vì một cái túi lại phải sử dụng tới bạo lực"... là những bình luận được người xem để lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn