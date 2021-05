Clip: Cô gái trẻ bị nam thanh niên niên túm tóc rồi kéo lê trên phố

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một khu phố ở Trung Quốc và đã được người dân dùng điện thoại ghi lại.

Cụ thể, một cô gái trẻ đang bị một nam thanh niên túm tóc rồi kéo lê trên đường. Trong khi cô gái liên tục kêu cứu trong đau đớn thì một người đàn ông ở ngay gần đó chỉ đứng nhìn mà không hề can ngăn.

Điều kỳ lạ là cô gái này cũng gần như không có phản ứng gì và cứ để cho nam thanh niên kéo lê mình dưới đường.

Chứng kiến cảnh tượng này, một số người đi đường cũng dừng lại theo dõi. Tuy nhiên, họ cho rằng cặp đôi đang xảy ra mâu thuẫn nên không ai vào giúp đỡ.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý. Đa số ý kiến bình luận đều tỏ ra bức xúc trước hành động bạo hành phụ nữ của nam thanh niên và sự thờ ơ của những người xung quanh.

