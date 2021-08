Clip: Cảnh nghi phạm sát hại người Việt ở Nhật bị bắt, cộng đồng mạng bức xúc tỏ phẫn nộ

Mới đây, đài truyền hình MBS ở Osaka, Nhật Bản, đã đăng tải một đoạn video quay cảnh nghi phạm sát hại nam thanh niên Việt Nam trên sông Dotonbori. Đoạn video cho thấy, nghi phạm Cruz Cabrera Brian Alberto (26 tuổi, quốc tịch Dominica) đang ngồi trên xe ô tô cùng lực lượng chức năng. Hắn ta đeo khẩu trang và mặc áo phông màu trắng.

Khoảnh khắc nghi phạm bị bắt giữ tuy chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi nhưng đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận Nhật Bản. Nhiều người đã bình luận ngay phía dưới bài đăng, thậm chí kêu gọi án tử hình cho nghi phạm này.

Nghi phạm Alberto lúc bị bắt.

Một số người bình luận:

“Hãy trục xuất hắn ta về nước thay vì để hắn ở trong nhà tù Nhật Bản với chăn ấm đệm êm và các bữa ăn đầy dinh dưỡng như vậy”,

“Tử hình hoặc trục xuất hắn ta đi”,

“Tên tội phạm này nhìn thật chướng mắt”,

“Đó là đôi mắt của kẻ sát nhân”,

“Tôi cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của hắn ta”.

Một số người yêu cầu tử hình nghi phạm sát hại nam thanh niên Việt Nam.

Trước đó, vào tối 2/8, một nhóm nam thanh niên, trong đó có Alberto và nạn nhân là T.T.A (SN 1999, quốc tịch Việt Nam), đã uống rượu, nhảy nhót bên bờ sông Dotonbori.

Sau đó, hai bên xảy ra tranh cãi dẫn tới ẩu đả, nạn nhân bị đánh đập dã man trước khi dìm xuống sông tử vong. Khi nạn nhân chới với giữa dòng sông, nghi phạm còn ném chai thủy tinh vào người nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Lúc được vớt lên bờ, T.T.A đã tử vong, nguyên nhân tử vong là đuối nước.

Vào ngày 3/8, nghi phạm Alberto được cảnh sát tìm thấy khi hắn đang ở trong một căn hộ tại Nishinari-ku, Osaka. Hắn bị tạm giữ với tội danh vi phạm Luật Kiểm soát nhập cư và tị nạn, vì tạm thời chưa có đủ bằng chứng để kết tội giết người.

Trước sự thẩm vấn của cảnh sát, Alberto đã từ chối trả lời và nói rằng: "Tôi sẽ không nói chuyện cho đến khi tôi được gặp luật sư riêng".

Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Tác giả: Trần Xuân - CTV

Nguồn tin: Saostar.vn