Clip: Bị ôtô đâm trúng rồi cuốn vào gầm, cô gái trẻ thoát chết khó tin

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng kinh hoàng này được ghi lại tại Kadri Kambala, Thành phố Mangalore, bang Karnataka, Ấn Độ.

Cụ thể, một cô gái có tên Vanshree, 22 tuổi, đang điều khiển chiếc xe tay ga di chuyển qua ngã tư thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô đâm trúng.

Cú va chạm xảy ra khiến cô gái bị hất văng lên nắp capo. Sau khi rơi xuống đường, Vanshree tiếp tục bị chiếc xe đẩy đi khoảng vài mét rồi cuốn vào gầm. Chứng kiến sự việc, người dân địa phương cùng cảnh sát đã lập tức chạy lại nhấc chiếc xe lên và đưa nạn nhân ra ngoài.

Được biết, cô gái trẻ bị thương ở đầu và xương sườn. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn