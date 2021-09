Clip: Bị bạn gái của nhân tình tới tận cửa đánh ghen, 'kẻ thứ 3' leo xuống từ tầng 2 mà không kịp mặc đồ

Your browser does not support the video tag.

Video: 'Kẻ thứ 3' leo xuống từ tầng 2 mà không kịp mặc đồ khi bị bạn gái của nhân tình xông tới đánh ghen

Mới đây, mạng xã hội Twitter đang lan truyền đoạn video quay lại một cảnh đánh ghen ở Colombia. Đoạn video cho thấy, một người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng trước căn nhà 2 tầng và ra sức phá khóa.

Vừa đập cửa cô vừa hét lớn lên: “Mở cửa ra mau. Tôi biết các người đang ở trong đó. Đây là lần cuối cùng anh làm điều này với tôi”.

Người phụ nữ tìm cách phá khóa xông vào để đánh ghen.

Sau một hồi phá khóa, cuối cùng người phụ nữ cũng vào được trong nhà. Cô hùng hổ đi lên tầng 2, tính xông vào đánh ghen ả nhân tình và gã bạn trai bội bạc.

Thế nhưng, ngay khi cô vừa bước vào nhà, một người đàn ông đang cởi trần và một người phụ nữ chỉ mặc độc nội y đã ra lan can tầng 2, tìm cách tẩu thoát. Người đàn ông giúp nhân tình của mình leo qua lan can để xuống tầng dưới.

Người đàn ông giúp nhân tình leo xuống từ tầng 2 để tẩu thoát.

Với sự giúp đỡ của những người chứng kiến sự việc, “kẻ thứ 3” đã tiếp đất an toàn. Cô vội vàng lấy một chiếc khăn quấn ngang hông rồi lấy một chiếc hộp carton rất to bên lề đường trùm kín lên người mình, hòng qua mắt bạn gái của nhân tình để trốn khỏi đây.





Ả nhân tình dùng thùng carton bên đường để ngụy trang.

Về phía cô bạn gái, khi lên tầng 2 mà không thấy tình địch đâu, cô nhanh chóng đi xuống tầng dưới tìm kiếm và hỏi thăm những người xung quanh. Trong khi đó, ả nhân tình lại cố gắng tìm cách bỏ chạy khiến chiếc thùng carton di chuyển, thu hút sự chú ý của người phụ nữ.

Biết mình đã bị bại lộ, ả nhân tình liền vứt thùng carton lại để chạy trốn cho nhanh, người phụ nữ cũng co cẳng đuổi theo trong tiếng cười đùa của những người chứng kiến. Cả hai mất hút ở cuối con đường, không rõ sau đó người phụ nữ có tóm được tình địch hay không.

Người phụ nữ co cẳng đuổi theo tình địch.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận với hơn 11 triệu lượt xem và nhiều bình luận trái chiều. Một số người thương cảm thay cho người phụ nữ trẻ khi bị bạn trai “cắm sừng”, tuy nhiên một số khác lại cho rằng đây chỉ là một video dàn dựng.

Tác giả: Trần Xuân

Nguồn tin: saostar.vn