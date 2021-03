Clip: 2 cô gái túm tóc đánh nhau giữa phố Hà Nội, các thanh niên cầm "dao phóng lợn" tới hỗ trợ

Sự việc xảy ra trong clip dưới đây được ghi lai vào khoảng 14h30' chiều ngày hôm nay (24/3) trên đường Hồng mai, thuộc phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo diễn biến trong clip, 2 cô gái không rõ nguyên nhân chính xác, lao vào giật tóc đánh nhau giữa sự chứng kiến của rất nhiều người xung quanh. Một số người đã cố gắng chạy tới can ngăn nhưng bất thành.

2 cô gái đánh nhau giữa phố.

Vài phút sau, 2 thanh niên cầm theo dao "phóng lợn" lao vào tham gia cuộc ẩu đả này. Có thể thấy, họ đều đang nhắm vào cô gái mặc váy đen khi liên tục giơ chân đạp, rồi dùng dao đập vào người cô. Sau đó, họ giãn ra để mặc 2 người này tiếp tục túm tóc, chửi bới lẫn nhau.

Một lúc sau, các thanh niên cầm theo dao phóng lợn, chạy xe máy tới hỗ trợ.

Dù không rõ mâu thuẫn chính xác, nhưng hành động đầy bạo lực của họ giữa đường vẫn là điều khiến người ta khó lòng chấp nhận, lên tiếng chỉ trích.

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc