Cienco4 báo lãi 66,6 tỷ đồng trong năm 2021

Tập đoàn Cienco4 (UPCoM: C4G) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2021. Trong đó, doanh thu thuần quý IV ghi nhận đạt 517,5 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, Giá vốn giảm mạnh hơn khiến tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 12,9% lên 22,2%. Lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm khiến doanh thu tài chính còn hơn 400 triệu đồng, thấp hơn mức 30 tỷ của cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 37% xuống 67,2 tỷ đồng; Chi phí quản lý tăng 34% lên 28,7 tỷ phần lớn do chi phí nhân công. Lợi nhuận sau thuế tăng 46% lên 10,5 tỷ đồng. EPS tương ứng là 100 đồng/cp.

Lũy kế năm 2021, Cienco4 đem về hơn 2.012 tỷ đồng doanh thu và 66,6 tỷ lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 7% và tăng 8%. Trong cơ cấu doanh thu, hợp đồng xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 1.578 tỷ, giảm 4,2%. Biên lợi nhuận gộp 10,2%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với năm 2020.

Doanh nghiệp giải trình, trong quý IV/2021, mặc dù doanh thu giảm so với cùng kỳ nhưng do một số hạng mục thi công có giá vốn thấp hơn nên phần lợi nhuận gộp tăng so với quý IV/2020, dẫn đến lợi nhuận sau thuế cao hơn so với cùng kỳ.

Mặt khác, công ty chưa lên được doanh thu phần chuyển nhượng của hai khu đất Long Sơn 1 và Long Sơn 3 nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận năm 2021. Dự kiến quý I/2022 doanh nghiệp sẽ lên được doanh thu của hai khu đất nói trên.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản doanh nghiệp ghi nhận đạt hơn 7.942 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 5% xuống mức 2.570 tỷ, hơn nửa là phải thu về cho vay. Giá trị hàng tồn kho gấp đôi lên hơn 1.261 tỷ đồng, hầu hết là chi phí dở dang tại các dự án như tuyến đường sắt Bến Thành Suối Tiên (TP HCM), khu đô thị Long Sơn, khu đô thị T&C - 61 Nguyễn Trường Tộ tại Nghệ An và một số công trình khác.

Người mua trả trước tăng 22% lên 694 tỷ đồng. Nợ vay tài chính hơn 4.024 tỷ, tăng 7% so với đầu năm. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 3,1 lần.

