Chuyển hồ sơ vụ giảng viên gây tai nạn liên hoàn sang Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng

Xe ô tô gây tai nạn tại hiện trường.

Ngày 12/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, các phương tiện có liên quan trong vụ tai nạn giao thông kể trên đến Cơ quan điều tra hình sự Tổng cục chính trị giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 21h25 ngày 7/9, ông Trịnh Văn Phương (SN 1981, hiện đang công tác tại trường đại học thuộc quân đội) điều khiển xe ô tô BKS 30F-811.XX đi trên đường Nguyễn Chánh chiều từ đường Trần Duy Hưng hướng đường Dương Đình Nghệ thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 29Y5 do bà Đ.T. T (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển chở con gái phía sau.

Chưa dừng lại đó, ô tô do ông Phương điều khiển tiếp tục di chuyển và va chạm với xe ô tô BKS 30G-644.XX do ông D.D.T (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển và xe máy BKS 29E2-497.XX do ông N.V.D (trú tại Đống Đa, Hà Nội) điều khiển.

Hậu quả hai mẹ con bà T. và ông D.T, V.D bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, 2 xe ô tô, 2 xe máy bị hư hỏng.

Qua các biện pháp điều tra ban đầu xác định ông Phương có nồng độ cồn là 0.897miligam/1 lít khí thở.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Tiền phong