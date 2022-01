Chuẩn bị tốt các điều kiện cho người dân vui Xuân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quang cảnh phiên họp

Tháng 01/2022, tình hình diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn phức tạp, số ca nhiễm tiếp tục tăng với nhiều trường hợp Dương tính trong cộng đồng. Trước tình hình đó, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về việc tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần; tiếp tục phát huy vai trò của Tổ COVID cộng đồng, đặc biệt trong việc quản lý di biến động dân cư, khai báo y tế.

Về tiêm vắc-xin phòng COVID-19, tính đến ngày 20/01/2022 có 1.982.604 người đã tiêm đủ mũi cơ bản (chiếm tỷ lệ 101,1% người từ đủ 18 tuổi trở lên); có 558.194 người đã tiêm mũi bổ sung/nhắc lại (chiếm 28,15% người từ đủ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi cơ bản); 242.339 trẻ 12-17 tuổi đã tiêm đủ 02 mũi (chiếm 88,3% trẻ trong độ tuổi).

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2022

Về phát triển kinh tế - xã hội, tính đến ngày 15/01/2022, tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông toàn tỉnh ước đạt 39.984,83 ha, đạt 93,98% kế hoạch sản xuất, tăng 0,12% so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân ước đạt 40.000 ha, tăng 213,76% so với cùng kỳ. Trong tháng, các đơn vị tập trung hoàn thành công tác thẩm định cho một số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 2021; đồng thời, phát động phong trào thực hiện chương trình xây dựng NTM 2022 ngay từ đầu năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01 ước tăng 8,66% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 01/2022 ước đạt 8.936 tỷ đồng, tăng 39,79% so với tháng 01/2021. Nguồn vốn huy động trên địa bàn ước tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2021; tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước tăng 8,6%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 01/2022 ước thực hiện 1.660 tỷ đồng, đạt 11,1% dự toán và bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương tháng 01/2022 ước thực hiện 1.711,1 tỷ đồng, đạt 5,5% dự toán.

Trong tháng 01/2022, tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Kết quả đến ngày 20/01/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 2.561.244 triệu đồng, đạt 70,23%/tổng KH 3.646.945 triệu đồng. Kịp thời thông báo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 cho từng chủ đầu tư và thông báo theo địa bàn và theo ngành, lĩnh vực để phối hợp tổ chức chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện.

Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai. Tính đến ngày 20/01/2022, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 07 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 251,8 tỷ đồng; điều chỉnh 10 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 9.791,86 tỷ đồng. Thành lập mới 137 doanh nghiệp, tăng 4,58% so với cùng kỳ với tổng số vốn đăng ký 2.285,92 tỷ đồng; có 196 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại trong kỳ.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui Xuân đón Tết. Tiến hành sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021- 2022. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời điểm trước, trong và sau Tết. Các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP tiếp tục tập trung triển khai. Tính đến ngày 20/01/2022, tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 198.746 lượt đối tượng với kinh phí đề nghị 284.537,864 triệu đồng. Triển khai kịp thời công tác đảm bảo chính sách với người có công với cách mạng và an sinh xã hội trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán...

Trong tháng, các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chương trình cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh báo cáo tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Đ/c Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức điều trị F0 tại nhà đối với các bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng tại TP Vinh và TX Cửa Lò.

Tại phiên họp, lãnh đạo các ngành đã báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết; công tác an sinh xã hội, các hoạt động vui Tết, đón Xuân; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 1/2022. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trong tháng 2/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ để phấn đấu đạt được những mục tiêu trong năm 2022. Các địa phương, sở, ngành tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, cần xây dựng các kịch bản phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới. Tổ chức quản lý chặt chẽ di biến động dân cư; tuyên truyền, nâng cao các biện pháp chống dịch, đảm bảo thực hiện 5K; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Đồng thời chỉ đạo các Trạm Y tế chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực trong phòng chống dịch. Tăng cường điều trị F0 tại nhà đối với các đối tượng không có triệu chứng tại TP Vinh và TX Cửa Lò. Ngành Giáo dục và đào tạo chú trọng triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục, các trường học sau kỳ nghỉ Tết…

Các ngành, các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 kịp thời, chất lượng ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các Tổ công tác được UBND tỉnh thành lập xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai chỉ đạo thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, hàng quý báo cáo tình hình hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về phục hồi kinh tế - xã hội; phối hợp với các sở, ngành để triển khai Nghị quyết 36 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển Nghệ An; chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; chuẩn bị báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An; phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Ngành NN&PTNT triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông; chủ động phòng ngừa dịch bệnh trên vật nuôi và cây trồng; triển khai Tết trồng cây Nhâm Dần năm 2022 đạt hiệu quả. Ban Quản lý khu tế Đông Nam tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư triển khai dự án. Ngành Du lịch tiếp tục triển khai các giải pháp phục hồi du lịch; tuyên truyền, quảng bá về các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh...

Ngành Công thương triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo dõi sát tình hình diễn biến giá cả, thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá để chủ động có phương án điều tiết kịp thời; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng gây tăng giá cục bộ trước, trong và sau Tết hoặc trong trường hợp dịch bùng phát.

Các ngành chăm lo chuẩn bị tốt các điều kiện cho người dân vui Xuân đón Tết đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP. Theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong thời gian nghỉ tết và trở lại làm việc sau tết. Triển khai chế độ chính sách cho các đối tượng người có công và bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán...

Các ngành triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc thu, chi ngân sách.

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Quyết liệt chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả. Tập trung rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh và các quy định thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, không cần thiết. Tập trung xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính…

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua Dự thảo Đề án phát triển xuất khẩu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Quyết định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

