Chưa năm nào như năm nay, bán một sào rau đút túi ngay 2 chỉ vàng

Từ sau Tết Nguyên đán, tại vùng chuyên canh xã Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội) rau xanh được thương lái thu mua với giá cao kỷ lục. Nhờ đó, nhiều hộ nông dân trúng đậm sau hơn 2 tháng xuống giống trồng các loại rau màu như cải thảo, bắp cải...

Đang thu hoạch nốt số rau cải thảo để chuyển ra chợ đầu mối, anh Nguyễn Văn Nga ở thôn Chử Xá (Văn Đức), khoe: "Năm nay tháng Giêng rét cộng thêm đợt mưa đá trong Tết nên rau được giá, chứ những năm trước tầm này giá rau đang rất rẻ".

Gia đình anh trồng 1 mẫu rau cải thảo và cải bắp. Thời điểm trước Tết, giá cải thảo chỉ tư 3.000-4.000 đồng/kg nhưng nay giá thu mua tại ruộng đã lên đến 12.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao chưa từng có trong vòng vài năm trở lại đây.

Dịp này các loại rau xanh tăng giá mạnh so với thời điểm trước Tết

"Nhà tôi trồng 1 mẫu trong đó có 2 sào bắp cải, còn lại là cải thảo, đợt này cho thu khoảng 3 tấn rau/sào, tính ra doanh thu được khoảng 15 triệu/sào. Anh Nga tiết lộ, cải thảo chỉ xuống giống 2 tháng sẽ được thu hoạch, cải bắp thì thời gian khoảng 2,5 tháng. Sau khi trừ chi phí, anh lãi gần chục triệu đồng/sao rau, tính ra cũng mua được 2 chỉ vàng.

Cũng là một trong những hộ có diện tích trồng rau lớn tại thôn Chử Xá, anh Chử Văn Đông trồng khoảng 1 mẫu rau gồm cải thảo, ớt, cải ngọt, hành... Dịp này anh bán cải thảo 12.000 đồng/kg, cải ngọt 20.000 đồng/kg.

"Do ảnh hưởng của thời tiết ra Giêng rét đậm, đợt mưa to, mưa đá trong Tết làm sản lượng rau nhiều vùng sụt giảm dẫn đến nguồn cung khan hiếm. Đặc biệt, dịch bệnh do virus corona ở Trung Quốc khiến biên giới tê liệt, rau củ từ phía Trung Quốc hạn chế về Việt Nam cũng là nguyên nhân làm cho giá rau trong nước tăng cao", anh Đông nói.

Giá rau tăng cao, nhiều hộ trồng rau trúng đậm dịp này

Hộ nào còn rau thu hoạch đến bây thì trúng đậm bởi hiếm lắm mới có thời điểm rau được giá như thế này. Tính ra 1 sào rau gia đình anh cho trung bình khoảng 1,5 tấn, doanh thu lên đến 20 triệu đồng, gấp cả chục lần so với nhiều thời điểm khác trong năm, anh Đông chia sẻ.

Trao đổi với PV. VietNamNet, ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Văn Đức - cho hay, với mức giá rau như hiện tại, người nông dân trồng rau tại xã Văn Đức có thể lãi từ 8-10 triệu đồng/sào rau.

Theo ông Minh, năm nay trước Tết có mưa lớn, lại có cả mưa đá ở các tỉnh lân cận nên nguồn cung rau cho Hà Nội giảm mạnh. Ngoài ra, lượng rau củ Trung Quốc nhập về Việt Nam cũng bị ảnh hưởng vì dịch bệnh viêm phổi do virus corona. Từ đó, khiến nguồn cung khan hiếm, giá rau tăng mạnh.

Hiện xã Văn Đức có khoảng 220ha diện tích đất trồng các loại rau củ quả, mỗi ngày cung cấp từ 30-40 tấn rau ra thị trường

Hiện bắp cải tại ruộng đang được thu mua với giá 11.000 đồng/kg, cải thảo giá 12.000-13.000 đồng/kg, súp lơ trắng giá 35.000 đồng/kg, súp lơ xanh giá 40.000 đồng/kg...

Bắp cải trồng chỉ khoảng 2,5 tháng cho thu hoạch, cải thảo thì 2 tháng. Với mức giá như hiện nay người nông dân thu lãi khá lớn, ông cho hay.

Mỗi ngày xã Văn Đức cung cấp ra thị trường khoảng 30-40 tấn rau. Lượng rau này được phân phối vào các siêu thị, chợ đầu mối,... Ông Minh dự báo, với tình hình hiện nay, giá rau xanh tại địa phương có thể sẽ tiếp tục tăng lên thêm 15-20% nữa.

Tác giả: N.Thanh-C.Giang

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net