Chủ tiệm vàng trốn thuế dù thu hơn 10.000 tỷ đồng, Bộ Tài chính nói gì?

Vừa qua, tiệm vàng Phước Nguyên (phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị điều tra dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế đối với số vàng giao dịch trị giá hơn 10.000 tỷ đồng.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) thông tin, tiệm vàng Phước Nguyên có mã số thuế 1601863404, do ông Nguyễn Thanh Bình làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp tư nhân này không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang, từ năm 2015 đến năm 2020, qua các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng thì doanh nghiệp này có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng là trên 6.362 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng mà doanh nghiệp tư nhân Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế TP Long Xuyên từ năm 2015 đến năm 2020 chỉ là 339 tỷ đồng. Chênh lệch doanh thu bán vàng qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong giai đoạn trên là 6.023 tỷ đồng.

Công an khởi tố tội trốn thuế xảy ra tại tiệm vàng Phước Nguyên (Ảnh: Nghiêm Túc).

Cũng theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ của ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mở tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế. Khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng, người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế.

Do vàng có giao dịch lớn, theo thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh thu bán ra, do đó, số tiền thuế trốn ước tính là 90 tỷ đồng.

Cơ quan thuế vẫn đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý.

Trước đó, công an cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can khác về tội buôn lậu.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 10/1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi (thời điểm đó là Giám đốc Công an tỉnh An Giang), các đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và đô la.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

Công an đã khám xét tiệm vàng Phước Quang (TP Long Xuyên) cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Qua đó, công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Tác giả: Văn Hưng

Nguồn tin: Báo Dân trí