Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án Khu Công nghiệp WHA

Toàn cảnh buổi lễ.

Dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1- Nghệ An là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An với diện tích quy hoạch 498 ha, tổng mức đầu tư dự án hơn 2000 tỷ đồng. Giai đoạn 2017-2020, Phân khu 1 của Dự án Khu công nghiệp WHA với diện tích 143,5ha cơ bản hoàn thành, và tính đến tháng 3/2021 có 07 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký hơn 2.900 tỷ đồng đầu tư vào đây.

WHA Industrial Zone Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh dự án. Theo đó, Phân khu 2 với diện tích 354,5ha đã được điều chỉnh mục tiêu từ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu đô thị và Khu Công nghiệp Công nghệ cao sang đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp. Cùng với đó là điều chỉnh vị trí để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể của Khu kinh tế Đông Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, việc trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án cho Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An ngày hôm nay, một lần nữa khẳng định quyết tâm, nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng các nhà đầu tư để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nghệ An tin tưởng, phân khu 2 với diện tích 354,5ha khi đưa vào triển khai thực hiện, WHA sẽ đạt được mục tiêu trong thu hút đầu tư với hiệu quả cao nhất. Tỉnh Nghệ An xác định, đây là khu công nghiệp trọng điểm, tạo động lực trong việc thu hút đầu tư, do đó tỉnh sẽ đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc, sớm triển khai phân khu 2 dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An

Trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì phối hợp với các sở, ngành và huyện Nghi Lộc chủ động giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan đến kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư trong thời gian triển khai dự án.

Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An tặng quà UBND tỉnh Nghệ An.

Riêng huyện Nghi Lộc, cần tập trung tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư, đồng thuận trong giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư sớm thực hiện dự án đúng kế hoạch. Với sự nỗ lực của nhà đầu tư cùng sự đồng hành của tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tin tưởng, dự án phân khu 2 của WHA Industrial Zone sẽ được triển khai đúng tiến độ và thành công.

Tác giả: Nguyễn Nam - Trường Ca

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An