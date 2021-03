Chủ tịch UBND tỉnh thăm cơ sở sản xuất và mô hình kinh tế tại huyện Yên Thành

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm nhà máy may An Hưng ( Yên Thành).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm nhà máy may An Hưng tại xã Công Thành. Quy mô của nhà máy được xây dựng trên diện tích 10 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 7000 lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của nhà đầu tư.

Qua kiểm tra thực tế cũng như trực tiếp thăm hỏi, động viên công nhân đang làm việc tại các dây chuyền, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của nhà đầu tư khi tập trung cao nhất nguồn vốn, nhân lực để xây dựng, nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền sản xuất với quy mô rộng thoáng. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, để doanh nghiệp đạt được kết quả này, thứ nhất là có sự hỗ trợ, vào cuộc, đồng hành của chính quyền địa phương, hơn nữa UBND tỉnh cũng rất ủng hộ về mặt chủ trương, nên đã tạo được thuận lợi cho nhà đầu tư sớm đưa nhà máy vào hoạt động.

Chủ tịch Nguyễn Đức Trung xem sản phẩm của nhà máy may An Hưng.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Trung, hiệu quả lớn nhất của nhà máy may An Hưng khi đi vào hoạt động là tạo được công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động là người dân địa phương.

Nhà máy may An Hưng giải quyết việc làm cho 7000 lao động.

Qua trao đổi, nhiều công nhân khẳng định với Chủ tịch UBND tỉnh là nhiều năm trước đây làm việc ở một số tỉnh phía Bắc nhưng đời sống khá vất vả. Còn hiện nay, khi được vào làm việc tại nhà máy may An Hưng, nghĩa là được sống gần nhà, có thu nhập ổn định, nên chất lượng cuộc sống gia đình đã được nâng lên rất nhiều. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, với 60 triệu sản phẩm được sản xuất trong 1 năm, tất cả đều được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Canada, nên đây là mô hình sản xuất khá tiêu biểu ở Nghệ An thời điểm hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp, chính quyền địa phương chú trọng hơn công tác tuyển dụng, đào tạo lao động .

Để nhà máy hoạt động đúng hiệu suất, đúng quy mô thiết kế, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp, chính quyền địa phương chú trọng hơn đến việc tuyển dụng, đào tạo lao động có tay nghề cao. Bên cạnh đó, chú ý hơn đến công tác an sinh trong doanh nghiệp, cụ thể là phải có chỗ ở ổn định cho công nhân, trước mắt là 5000 người, đến năm 2022 lên đến 8000 người. Về lâu dài, UBND huyện Yên Thành cần tính đến phương án quy hoạch khu nhà ở cho công nhân, người lao động đồng bộ, ổn định, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trị an trên địa bàn. Đối với doanh nghiệp, nếu có vướng mắc trong thời điểm triển khai xây dựng phải trao đổi ngay với UBND huyện; riêng những vấn đề vượt thẩm quyền báo cho UBND tỉnh để có hướng giải quyết, tạo thuận lợi để nhà máy đi vào hoạt động đúng mục tiêu. Và mục tiêu đưa ra phải đạt được, đó là tạo được nhiều việc làm, xuất khẩu nhiều sản phẩm, đóng góp và nộp thuế cho địa phương, đặc biệt là tạo động lực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp cho huyện thuần nông Yên Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác thăm trang trại Cam Đại Việt.

Cũng trong buổi sáng, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đến thăm trang trại Cam Đại Việt tại xóm Đồng Trở, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành.

