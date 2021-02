Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng năm mới các tổ chức tôn giáo

Cùng đi có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện một số Sở, ban ngành.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện thân mật với Giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long.

Tại Tòa Giám mục Xã Đoài Giáo phận Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã có lời chúc mừng năm mới đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các vị linh mục, chức sắc và bà con giáo dân nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an lành và tràn đầy Hồng ân Thiên chúa.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Tòa Giám mục Giáo phận Vinh.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cấp ủy, chính quyền các cấp đã dành nhiều sự quan tâm, chăm lo cho người dân được đón Tết an vui, hạnh phúc, không để ai không có Tết. Đồng thời, tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào lây nhiêm.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Tòa Giám mục Giáo phận Vinh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ công tác năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng là năm tiến hành bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND tỉnh mong Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và các linh mục tiếp tục hướng dẫn đồng bào giáo dân trong Giáo phận thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với tinh thần người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt, sống tốt đời đẹp đạo, cùng chia sẻ với các cấp chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh gửi tới toàn thể các tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh một năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và an lạc, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Bước sang năm Tân Sửu 2021 với nhiều thách thức, khó khăn do đại dịch Covid-19 còn diễn biến phúc tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục có sự chỉ đạo trụ trì các chùa, cùng phật tử thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Với tinh thần đạo pháp dân tộc Chủ nghĩa xã hội, hộ quốc an dân, Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục ủng hộ những chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền, tham gia tích cực, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đoàn đến thăm Cộng đoàn Bác Ái Tân Hương.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã đến thăm Cộng đoàn Bác Ái Tân Hương tại xóm 6, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, nơi nuôi dưỡng 43 trẻ em mồ côi.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, chúc Tết gia đình ông Trịnh Xuân Giáo.

Thăm và chúc Tết ông Trịnh Xuân Giáo ở xóm 8, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong ông Trịnh Xuân Giáo tiếp tục phát huy kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh./.

Tác giả: Nguyễn Nam - Trường Ca

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An