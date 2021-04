Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3, TP Hải Phòng

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hải Phòng vừa công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV tại 3 đơn vị bầu cử trên địa bàn Thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là 1 trong số 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội của Trung ương được giới thiệu bầu cử tại TP. Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trò chuyện với cử tri huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Ảnh: TTXVN.

Cụ thể, đơn vị bầu cử số 1 (quận Hồng Bàng, Lê Chân; huyện Thủy Nguyên, Cát Hải và Bạch Long Vĩ) gồm các ứng cử viên: Tống Văn Băng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng; Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Đức Dũng - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3; Mai Thị Huệ - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng; Phạm Thị Lý - Trưởng phòng Phòng Kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đơn vị bầu cử số 2 (quận Ngô Quyền, Hải An, Đồ Sơn; huyện An Dương, Kiến Thụy) gồm các ứng cử viên: Đỗ Thị Phương Chung - Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu - Y học hạt nhân, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp; Nguyễn Thị Thanh Diệp - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn; Nguyễn Chu Hồi - Phó Chủ tịch thường trực Hội nghề cá Việt Nam; Nguyễn Minh Quang - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố Hải Phòng; Lã Thanh Tân - Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hải Phòng.

Đơn vị bầu cử số 3 (quận Kiến An, Dương Kinh; huyện An Lão, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo) gồm các ứng cử viên: Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng; Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an Thành phố Hải Phòng; Nguyễn Hồng Vân - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Như vậy, Thành phố Hải Phòng có 15 ứng cử viên, được phân bổ về 3 đơn vị bầu cử. Mỗi đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên, cử tri bầu chọn 3 ứng cử viên xứng đáng nhất đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của mình, tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV./.

Tác giả: Đặng Tuyên

Nguồn tin: Báo VOV