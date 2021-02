Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn chúc Tết tại Nam Đàn

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đến thăm chúc Tết Ban quản lí Khu di tích Kim Liên.

Tại Ban quản lí Khu di tích Kim Liên, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao nỗ lực của Ban quản lí để xây dựng hình ảnh khu di tích trong suốt năm qua. Chúc cán bộ, nhân viên tại đây đón cái tết vui tươi, đầm ấm cùng gia đình, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chia sẻ: ngày tết là ngày nghỉ, ngày vui chơi, nhưng để đón các đoàn về thăm quê Bác trong dịp trước, trong và sau tết, công việc của cán bộ, nhân viên Khu di tích sẽ nhiều hơn, nhất là trong bối cảnh diễn biến dịch covid19 đang rất phức tạp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn tặng quà, chúc Tết Ban quản lí Khu di tích Kim Liên.

Vì vậy, lãnh đạo đơn vị cần phân công chia sẻ công việc hợp lí, cùng nỗ lực cố gắng để những giá trị của khu di tích đặc biệt Kim Liên được lan tỏa, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè trong và ngoài nước.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ lữ đoàn công binh 414 - Quân khu 4.

Tại lữ đoàn công binh 414 - Quân khu 4, Chủ tịch HĐND ghi nhận những những tình cảm và đóng góp của cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn cho tỉnh Nghệ An trong năm qua. Đặc biệt là những nỗ lực hỗ trợ địa phương trong việc phòng chống dịch covid 19, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng và cứu hộ, cứu nạn. Gửi lời chúc tết của lãnh đạo tỉnh đến Lữ đoàn 414, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Lữ đoàn 414 tiếp tục đồng hành cùng tỉnh để địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Trước mắt là cùng đón cái tết Tân Sửu ấm tình quân dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn tặng quà, chúc Tết lực lượng công an, quân sự tại xã Xuân Hòa

Tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến lực lượng công an, quân sự tại xã Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn mong muốn, bên cạnh việc vui xuân đón tết, các lực lượng cũng có kế hoạch công tác cụ thể, phân công nhiệm vụ bám sát địa bàn để nhân dân được đón cái tết trọn vẹn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn thăm, chúc tết hai lão thành cách mạng là cụ Bùi Trọng Thành và cụ Bùi Danh Châu tại xã Nam Thanh.

Đến thăm chúc tết hai lão thành cách mạng là cụ Bùi Trọng Thành và cụ Bùi Danh Châu tại xã Nam Thanh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn bày tỏ vui mừng khi năm nay đều đã 98 tuổi nhưng hai cụ vẫn còn minh mần, vẫn dõi theo từng bước phát triển của quê hương, đồng thời mong muốn các cụ tiếp tục sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn thăm chúc tết, tặng quà cho bệnh binh 3/3 Võ Hồng Công, ở xã Nam Thanh.

Cũng tại xã Nam Thanh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm chúc tết, tặng quà cho bệnh binh 3/3 Võ Hồng Công. Hiện bệnh binh đã 84 tuổi, do bị chất độc da cam nên hai vợ chồng không có con và hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn.

Tác giả: Nguyễn Toàn - Trường Ca

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An