Chú rể 'cục súc' đánh cô dâu ngay trên sân khấu, đòn đáp trả của đàng gái cũng không vừa

Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại vụ ẩu đả kinh hoàng tại một đám cưới ở Ấn Độ. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nhân vật chính trong vụ ẩu đả cũng chính là cô dâu và chú rể khiến toàn bộ hôn trường choáng váng.

Cụ thể, sự việc xảy ra giữa lúc cô dâu và chú rể đang đứng trên sân khấu thực hiện nghi thức Jaimala (một nghi thức truyền thống trong lễ cưới Ấn Độ). Theo dõi đoạn clip có thể thấy, khi chú rể cầm chiếc bánh ngọt đưa lên miệng cho vợ tương lai thì cô nàng tỏ vẻ khá ngại ngùng, không chịu ăn. Bực tức thái độ của cô dâu, chú rể cục súc đã ném thẳng chiếc bánh vào người vợ của mình.

Dù bất ngờ nhưng ngay lập tức cô gái cũng lấy một miếng bánh ngọt ném vào người chú rể để đáp trả. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, người đàn ông giơ tay tát liên tiếp vào vợ chưa cưới khiến cô ngã dúi dụi.

Sự việc diễn ra khiến tất cả quan khách có mặt tại hôn lễ vô cùng bàng hoàng. Không ngờ chỉ vì một tình tiết nhỏ mà đôi trẻ có thể "chuyện bé xé ra to", đánh nhau tơi bời khói lửa ngay trong ngày cưới.

Không biết cuối cùng đám cưới có tiếp tục hay 2 bên sẽ huy hôn. Song, không ít cư dân mạng lo lắng cho cuộc sống hôn nhân khó hòa thuận của cặp đôi sau này nếu cả 2 không biết nhường nhịn, vun đắp cho nhau.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn