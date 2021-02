Chủ nhà hàng lập băng nhóm trộm 33 con trâu, bò

Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 1/2021, Công an xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân liên tục nhận được tin báo của người dân về việc bị mất trộm trâu bò thả trong rừng. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm tối, khu vực đồi, núi, vắng người qua lại để câu nhử trâu, bò vào khu vực vắng vẻ sau đó giết và xẻ lấy thịt.

Ông Vi Hồng Sao, trú tại thôn Chiềng, xã Yên Nhân cho biết: Nhà tôi nuôi được 7 con trâu, không có chuồng trại nên thả trong rừng, cả tuần mới vào thăm vài lần. Trước đó, 2 con bị rơi xuống vực chết, giờ các đối tượng lại tiếp tục trộm 2 con, xem như gia đình tôi sạt nghiệp.

Trước tình hình đó, Công an huyện Thường Xuân đã xác lập chuyên án, chỉ đạo các lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ.

Các đối tượng Lê Khắc Thành, Lương Văn Òn, Lô Văn Mười, Lương Văn Cường, Lương Văn Tùng vừa bị Công an huyện Thường Xuân bắt giữ.

Với quyết tâm truy bắt bằng được băng trộm nguy hiểm, Công an huyện Thường Xuân đã điều động hàng chục trinh sát có kinh nghiệm khẩn trương vào cuộc điều tra, phối hợp với Công an các xã khoanh vùng, tổ chức lực lượng mật phục để bắt giữ các đối tượng.

Sau nhiều ngày đêm bám rừng, truy nguyên theo dấu vết để lại, hành tung của các đối tượng dần lộ diện. Đến tối 3/2/2021, nhóm đối tượng trộm cắp tiếp tục nhử 1 con trâu (trị giá gần 30 triệu đồng) của gia đình anh Nguyễn Văn Hắc (ở thôn Chiềng, xã Yên Nhân) vào sâu trong rừng và giết thịt. Sau khi xẻo hết thịt, các đối tượng cho vào 4 chiếc balo và lên xe mô tô trở về điểm tập kết tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Lập tức, một tổ công tác của Công an huyện Thường Xuân tức tốc vượt hơn 100km đường rừng vào huyện Quế Phong phối hợp với Công an huyện và lực lượng Công an các xã Quang Phong, Đồng Văn (huyện Quế Phong) để truy bắt các đối tượng. Đến ngày 4/2, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng Lương Văn Òn (SN 1988), Lô Văn Mười (SN 1978), Lương Văn Cường (SN 1978), Lương Văn Tùng (SN 1980), đều trú tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong; đến ngày 7/2, tiếp tục bắt giữ đối tượng Lê Khắc Thành (SN 1970), trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, tổ công tác thu giữ 3 xe mô tô, 1 rìu, 4 con dao, 3 đoạn dây cáp kim loại, 4 ba lô đang đựng gần 100kg thịt trâu vừa trộm cắp chưa kịp tiêu thụ và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện trường và tang vật các đối tượng xẻ thịt trâu trong rừng

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Lê Khắc Thành là đối tượng cầm đầu ổ nhóm này. Lợi dụng nhà mình bán hàng ăn nhậu, Thành đã câu kết với Lương Văn Òn, Lô Văn Mười, Lương Văn Cường, Lương Văn Tùng đi trộm cắp trâu, bò sau đó xẻ thịt mang về bán cho mình, với giá 100 nghìn đồng/1kg.

Để thực hiện hành vi của mình, Lương Văn Òn, Lô Văn Mười, Lương Văn Cường, Lương Văn Tùng chuẩn bị mỗi người 1 con dao đi rừng, 1 ba lô, rìu, dây thép… Trong vai những người đi rừng, các đối tượng này thường xuyên tìm kiếm những con trâu, bò được người dân thả trong rừng và dùng muối để nhử vào những khu vực hẻo lánh sau đó giết và dùng dao xẻ thịt cho vào ba lô mang về bán cho Thành. Riêng phần xương, da, nội tạng… chúng bỏ lại.

Với thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã gây ra 33 vụ trộm cắp trâu, bò (33 con trâu, bò) trên địa bàn xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân (13 vụ) và huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An (20 vụ).

Công an huyện Thường Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam cả 5 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ. Vậy ai là nạn nhân của nhóm đối tượng này, nhanh chóng liên hệ với Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa để phối hợp điều tra, xử lý.

Tác giả: Đình Hợp

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân