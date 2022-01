Chủ đầu tư khách sạn đề nghị khởi tố nhà thầu về hành vi vu khống

Xe tải có băng rôn đòi nợ chủ đầu tư khách sạn Toàn Thắng đi qua trước cổng khách sạn. Ảnh: PL

Ngày 29.1, bà Trần Thị Toàn – là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Như Ngọc (địa chỉ TP Vinh-Nghệ An) cho biết đã có đơn gửi cơ quan công an, đề nghị xem xét khởi tố bà L.T.K.N (trú TP Vinh) về một số hành vi như “vu khống”, “xâm phạm chỗ ở người khác”, “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân”...

Nhóm người mặc áo phông có in nội dung đòi nợ đến trước khách sạn Toàn Thắng. Ảnh: PL

Theo hồ sơ vụ việc, bà L.T.K.N là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Kim Ngân Plaza. Ngày 26.3.2019, Công ty Kim Ngân ký hợp đồng kinh tế với Công ty Như Ngọc, về việc “thi công, lắp đặt nội thất tầng 9 đến tầng 17 Dự án tổ hợp khách sạn Toàn Thắng thuộc Công ty CP Như Ngọc”, giá trị hợp đồng khoảng 43 tỉ đồng.

Quá trình thi công, đến nay, chủ đầu tư đã cho phía nhà thầu tạm ứng số tiền hơn 41,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, cho rằng phía nhà thầu thi công chậm tiến độ đã cam kết, vi phạm điều khoản trong hợp đồng và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, nên hai bên chưa tổ chức nghiệm thu, quyết toán, thanh lý hợp đồng.

Bà Trần Thị Toàn khẳng định: “Do liên quan đến việc phạt chậm tiến độ theo quy định tại điều 21 hợp đồng và theo biên bản cam kết của Công ty TNHH MTV Kim Ngân Plaza; Mặt khác Công ty Kim Ngân không nộp chứng thư bảo lãnh công trình theo quy định và không gửi đầy đủ thành phần hồ sơ quyết toán theo quy định tại điều 8 hợp đồng.

Hai bên chưa ký biên bản nghiệm thu, chưa tiến hành đối chiếu công nợ, chưa lập biên bản thanh lý hợp đồng do đó chưa có đủ cơ sở để Công ty Như Ngọc thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền còn lại”.

Ngày 25.1.2022, bà L.T.K.N đi cùng một nhóm người tự xưng là nhà thầu phụ đến tại khách sạn Toàn Thắng yêu cầu trả nợ tiền thi công công trình.

Tiếp đó vào sáng ngày 26.1, bà L.T.K.N đi cùng 1 nhóm người đến sảnh khách sạn Toàn Thắng (là trụ sở Công ty Như Ngọc), trong đó có một số nam giới mặc áo phông in chữ “nợ là phải trả” và nội dung yêu cầu bà Trần Thị Toàn trả nợ.

Sau đó, có xe tải in băng rôn có nội dung đòi nợ, yêu cầu bà Trần Thị Toàn thanh toán công trình khách sạn Toàn Thắng và có một số hành vi gây rối khác của một nhóm người tại khách sạn Toàn Thắng, dán băng rôn có nội dung đòi nợ lên trước cổng khách sạn Toàn Thắng. Ngoài ra, có nhiều người chụp ảnh, quay video rồi phát tán sự việc lên mạng xã hội.

Bà Trần Thị Toàn cho rằng các hành vi nói trên là vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự nhân phẩm cá nhân bà và ảnh hưởng uy tín của doanh nghiệp, của tổ chức Hội Doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An (do bà Toàn làm Chủ tịch), nên đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

“Tôi sẵn sàng thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn, với điều kiện phía nhà thầu thực hiện đúng cam kết theo hợp đồng hai bên đã ký; trường hợp tranh chấp, nhà thầu có thể khởi kiện ra Tòa án. Chúng tôi chấp nhận và tuân thủ phán quyết của Tòa án” – bà Trần Thị Toàn nói.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao Động