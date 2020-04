Chồng nữ đại gia bất động sản Thái Bình từng bị tố cáo tội 'Đe dọa giết người'

Chồng nữ đại gia từng “Đe dọa giết người”

Nữ đại gia Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình), Giám đốc Công ty Bất động sản Đường Dương vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi cố ý gây thương tích gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Mới đây, nhiều người cho biết chồng nữ đại gia Nguyễn Thị Dương - ông Nguyễn Xuân Đường từng bị tố cáo về hành vi đe dọa giết người.

Cụ thể vào năm 2019, ông Nguyễn Văn Lẫm (chủ doanh nghiệp gỗ Lâm Quyết) có nợ tiền ông Đường. Tuy nhiên, ông Lẫm xin khất nợ, đồng thời không đồng ý bán xưởng, không ủy quyền cho ông Đường để trả nợ nhưng không được Đường chấp nhận.

Bởi vậy, ông Lẫm bị Đường đe dọa là sẽ chặt chân, thuê người nghiện giết Lẫm.

Trụ sở công ty Lâm Quyết bị đập phá tan hoang.

Sau đó, ông Lẫm có gửi toàn bộ nội dung đoạn ghi âm cuộc gọi về việc bị ông Đường để đề nghị Công an TP Thái Bình xác minh, xử lý vụ việc.

Tuy nhiên, Công an TP Thái Bình cho rằng đây là cuộc trao đổi qua điện thoại giữa ông Đường và ông Lẫm song xét thấy chưa đủ căn cứ cấu thành tội danh “Đe đọa giết người” nên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hành vi được cho là của ông Đường.

Sau đó, vợ chồng ông Lẫm liên tục bị dọa giết, chặt chân nên rất lo sợ và đã gọi diện thoại cầu cứu công an các cấp tại Thái Bình đề nghị có biện pháp bảo vệ tính mạng cho hai vợ chồng, ngăn chặn các tình huống xấu có thể xảy ra.

Liên quan đến vụ việc này, trả lời VTC News, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, với những tình tiết, diễn biến, chứng cứ tài liệu ông Lẫm cung cấp, kết hợp với hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định, lấy lời khai của các bên thì hoàn toàn có cơ sở rõ ràng xác định ông Đường có hành vi “Đe dọa giết người”.

Với hành vi này, ông Đường có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Luật sư Lực phân tích, việc đe dọa giết người thể hiện qua lời nói, hành động cụ thể và có tác động đến tâm lý người bị đe dọa. Người bị đe dọa có đủ căn cứ về mặt tâm lý, thực tế để lo sợ người đe dọa đó hoàn toàn có thể thực hiện được sự việc.

Để đánh giá người bị đe dọa có phải ở trong tình trạng tâm lí như vậy hay không cần phải dựa vào những tình tiết nội dung và hình thức đe dọa; thời gian, địa điểm cũng như hoàn cảnh cụ thể khi hành vi đe dọa xảy ra; tương quan giữa bên đe dọa và bên bị đe dọa; thái độ và những xử sự cụ thể của người bị đe dọa sau khi bị đe dọa.

“Trên thực tế Lẫm được cho là đã gọi điện cho ông Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình để trình bày tình thế nguy cấp và cầu cứu sự hỗ trợ, bảo vệ từ lực lượng công an thì có thể đánh giá khách quan rằng người bị đe dọa đã thực sự lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện.

Một điều đáng tiếc trong công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này đó là sự vào cuộc chưa thực sự quyết tâm, không thực hiện hết các quy định pháp luật, biện pháp điều tra theo quy định pháp luật của cơ quan điều tra có thẩm quyền”, vị luật sư này nói.

Theo luật sư Lực, người gọi điện có hành vi “Đe dọa giết người” sẽ bị xử lý về tội “Đe dọa giết người” được quy định tại Khoản 1, Điều 133, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung.

Làm rõ vai trò đồng phạm của chồng nữ đại gia

Còn về vụ việc gần đây nhất liên quan hai vợ chồng nữ đại gia bất động sản Nguyễn Thị Dương, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, sáng 30/3, anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, trú tại thôn Tây Hòa, xã Vũ Ninh, Kiến Xương, Thái Bình) và lái xe của Công ty vận tải Phúc Cường nhận vận chuyển một gói tài liệu của Công ty TNHH Đường Dương từ Thái Bình đi Hà Nội.

Do anh Ngọc Anh và người nhận hàng không thống nhất được địa điểm giao hàng nên xảy ra mâu thuẫn và giao hàng muộn.

Sau đó, Nguyễn Xuân Đường (chồng nữ đại gia Nguyễn Thị Dương) gọi điện đe dọa, yêu cầu anh Ngọc Anh về Thái Bình gặp Đường.

Vợ chồng nữ đại gia bất động sản Nguyễn Thị Dương.

Khoảng 18h20, Trịnh Ngọc Anh cùng người điều hành Công ty Phúc Cường đến nhà Nguyễn Xuân Đường cũng là trụ sở Công ty TNHH Đường Dương ở số 366 đường Lê Quý Đôn (tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình). Tại đây, vợ chồng Nguyễn Xuân Đường tra hỏi, đe dọa anh Trịnh Ngọc Anh.

Sau đó, nữ đại gia Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, là lái xe của Dương), Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình) đánh đập, gây thương tích đối với anh Ngọc Anh.

Căn cứ kết quả giám định thương tích (14%) và các tài liệu thu thập được, ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự; ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra mở rộng vụ án.

Liên quan đến vụ án này, trả lời VTC News, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, hành động của ông Đường bà Dương cùng 2 người khác đánh đập lái xe Ngọc Anh gây thương tích là 14% là hành vi cố ý gây thương tích xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của nạn nhân, nên việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người gây thương tích cho nạn nhân là có căn cứ.

"Có thể cơ quan điều tra xác định hành vi “có tính chất côn đồ” hoặc “có tổ chức”... nên khởi tố các đối tượng theo quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 2 năm đến 6 năm tù.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của những người có liên quan, làm rõ nguyên nhân, động cơ, hành vi của đối tượng đã hành hung gây thương tích cho nạn nhân để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật”, luật sư Cường nhận định.

Cũng theo luật sư, trong vụ án này, cơ quan điều tra cần làm rõ xem còn có đồng phạm khác hay không, có dấu hiệu của bắt giữ người trái pháp luật hay không để giải quyết vụ án một cách triệt để, đúng pháp luật.

Chiều 8/4, trụ sở Công ty TNHH Đường Dương cũng là nhà ở, nhà làm việc của Nguyễn Thị Dương cửa đóng then cài.

Đối với hành vi của ông Đường, nếu cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy ông này là người gọi điện để lái xe và phụ xe đến nhà, sau đó chứng kiến vợ và những người khác đánh đập hai nạn nhân tại nhà nhưng không can ngăn thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ vai trò của ông Đường.

Trong tình huống như vậy thì rất có thể cơ quan điều tra sẽ xác định ông Đường có vai trò đồng phạm (cùng ý chí thực hiện hành vi gây thương tích cho nạn nhân).

Còn trường hợp ông Đường gọi 2 người đến để hỏi rõ sự việc nhưng không chứng kiến việc người khác đánh đập hai người này, hoặc có chứng kiến nhưng đã có hành động can ngăn thì người đàn ông này sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

“Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi, vai trò của người đàn ông này đối với vụ án này để có kết luận chính xác, giải quyết vụ việc một cách đúng đắn, công bằng, đúng pháp luật”, luật sư cho hay.

