Chồng đi xa về "lao vào" vợ bầu như sói đói, bỗng cửa mở tung khiến cả 2 "hóa đá"

Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, các bác sĩ đều dặn dò mẹ bầu nên hạn chế “chuyện vợ chồng” vì có thể ảnh hưởng đến em bé như động thai, sảy thai… Đến tam cá nguyệt thứ 2 và thứ 3, các chị em có thể thoải mái chuyện chăn gối hơn một chút, miễn là làm nhẹ nhàng không ảnh hưởng quá nhiều đến em bé là được. Song, trên thực tế, vẫn có một số tình huống dở khóc dở cười xảy ra, nhất là khi các cặp vợ chồng trẻ ở cùng với mẹ chồng.

Giang Minh là mẹ bầu 9X có thai ngay sau khi kết hôn. Nghe tin vui này xong, mẹ chồng cô đã khăn gói từ quê lên thành phố Tô Châu đến ở cùng để tiện chăm sóc cho con dâu. Sự xuất hiện của bà đôi khi làm cặp vợ chồng son cảm thấy hơi bất tiện, nhất là để bảo vệ cháu, mẹ chồng Giang Minh canh không cho vợ chồng cô có cơ hội được “gần nhau”. Bà bảo 3 tháng đầu, thai nhi còn yếu nên không được làm gì mạnh bạo, đồng thời bà cũng khuyên con trai nên gắng “nhịn” một thời gian.

Vì bảo vệ sự an toàn của cháu, mẹ chồng Giang Minh luôn tìm mọi cách không cho vợ chồng cô "gần gũi" nhau (Ảnh minh họa)

Những tưởng hết 3 tháng đầu rồi, mẹ chồng của Giang Minh sẽ thoải mái hơn, để hai vợ chồng cô có thời gian riêng tư với nhau. Ai ngờ, bà vẫn tiếp tục tìm cách ngăn cản. Cách đây vài ngày, chồng Giang Minh kết thúc chuyến công tác 2 tuần trở về nhà. Mừng con trai trở về, mẹ chồng cô liền quyết định đi chợ mua thêm ít hải sản về bồi bổ cho con. Thấy vậy, hai vợ chồng liền mừng húm. Đợi mẹ đi khỏi, ông xã Giang Minh lao vào vợ như sói đói. Ai ngờ, đang cao hứng ở "khúc dạo đầu", cửa phòng ngủ đột nhiên mở tung khiến hai vợ chồng hoảng hốt. Nhìn ra cửa thì thấy mẹ chồng đứng ở đó, bà lớn tiếng trách mắng hai vợ chồng cô đang hãm hại cháu bà.

Sau đó, bà còn quyết định từ nay sẽ ngủ cùng Giang Minh, còn chồng cô qua phòng khác ngủ. Mặc dù rất hiểu điều mẹ chồng lo lắng, nhưng thật sự Giang Minh vẫn cảm thấy không thoải mái. Cô cứ suy nghĩ mãi không biết chuyện quan hệ vợ chồng khi mang thai có ảnh hưởng đến em bé như lời mẹ chồng cô nói hay không. Nhân cơ hội khám thai, cô đã mang thắc mắc trong lòng hỏi bác sĩ. Nghe xong, mẹ bầu này thở phào nhẹ nhõm.

Theo bác sĩ, chuyện "chăn gối" mang lại nhiều lợi ích đối với mẹ bầu và thai nhi nếu kiểm soát tốt tần suất và cường độ (Ảnh minh họa)

Theo bác sĩ, chuyện ân ái của hai vợ chồng trong quá trình mang thai (nếu có một thai kỳ khỏe mạnh bình thường) mang đến nhiều lợi ích bất ngờ, nhất là:

1. Cung cấp máu và oxi cho thai nhi

Trong quá trình vợ chồng “giao hợp”, tử cung của mẹ bầu sẽ co bóp nhịp nhàng dưới sự tuần hoàn máu mạnh, sự co bóp này truyền đến thai nhi là một rung động nhẹ. Đối với thai nhi, những cảm giác rung động này không những không làm bé khó chịu, ngược lại, còn làm các bé hưng phấn hơn vì được rung chuyển nhịp nhàng. Bên cạnh đó, “chuyện ấy” còn làm tăng tốc độ lưu thông máu trong cơ thể mẹ bầu, từ đó nhanh chóng cung cấp mấu và oxi cho thai nhi tốt hơn.

2. Làm giảm căng thẳng ở mẹ bầu

“Khúc dạo đầu” trước khi lâm trận không chỉ giúp tăng khoái cảm mà còn giúp các mẹ bầu được thư giãn nhờ những cái vuốt ve yêu thương từ ông xã, sau đó là cảm giác hưng phấn làm giảm căng thẳng, ổn định tâm trạng. Điều này rất tốt đối với sự phát triển của thai nhi.

3. Giúp mẹ bầu dễ sinh con hơn

Việc giao hợp đúng cách sẽ làm các cơ ở khoang chậu và cổ tử cung học được cách thả lỏng và thư giãn khi vận động mạnh. Đến khi mẹ bầu chuyển dạ, các cơ ấy sẽ biết cách đàn hồi hơn, giảm thiểu khả năng bị rách hoặc rạch tầng minh môn. Đồng thời, sau khi sinh xong, các cơ cũng nhanh chóng phục hồi quay lại trạng thái ban đầu.

Tuy việc “yêu” mang đến nhiều lợi ích cho cả mẹ bầu lẫn thai nhi, nhưng dù sao, các mẹ vẫn nên lưu ý một số vấn đề sau:

- Chú ý vệ sinh sạch sẽ trước khi giao hợp: Để tránh vi khuẩn xâm nhập vào âm đạo làm ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé, cả hai vợ chồng bạn nên chú ý vệ sinh sạch sẽ trước khi lâm trận, mà tốt nhất là nên sử dụng bao cao su.

- Kiểm soát tần suất: Dù bác sĩ cho phép “yêu” nhưng vợ chồng bạn nên chú ý kiểm soát tần suất, không nên “hoạt động” quá nhiều lần, quá thường xuyên và chỉ nên thực hiện các tư thế an toàn, phù hợp với bà bầu. Ngoài ra, trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối của thai kỳ, các cặp vợ chồng cần hạn chế ân ái lại. Vì 3 tháng đầu thai nhi chưa ổn định dễ bị động thai thì 3 tháng cuối sẽ khiến mẹ bầu sinh non.

- Kiểm soát cường độ: Càng về cuối thai kỳ, bụng của các mẹ bầu càng to nên các cử động không được linh hoạt. Do vậy, các ông chồng nên lưu ý tư thế của mình, chú ý đến sức mạnh và cường độ vận động để tránh ảnh hưởng đến sự an toàn của con.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn