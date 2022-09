Chồng cũ vác dao tới trường chém loạn xạ nữ kế toán trước giờ khai giảng

Thông tin ban đầu được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 6h ngày 5/9, khi chị L.T.L.Q., kế toán của Trường tiểu học Tân Phúc, từ nhà đi xe máy đến trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới thì bất ngờ bị chồng cũ (chưa rõ danh tính) cầm dao chém tới tấp vào người.

Lúc đó, chị Q. đã chạy vào sân trường nhưng người này tiếp tục đuổi theo truy sát, chém nhiều nhát vào người.

Rất may, thời điểm này học sinh chưa tới trường dự lễ khai giảng, tuy nhiên có nhiều thầy cô giáo tới trường đã kịp can ngăn, khống chế bắt giữ người đàn ông này giao cho công an.

Chiều ngày 5/9, xác nhận thông tin trên, lãnh đạo UBND xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa cho biết, chị Q. sau khi bị người chồng cũ chém đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, các vết thương không nguy hiểm tới tính mạng. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lang Chánh điều tra, làm rõ.

Tác giả: Gia Hân

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn