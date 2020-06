Chợ mới Tân Kỳ bỏ không cả năm, tiểu thương vẫn bám trụ chợ cũ xập xệ

Trong tỉnh

Chợ mới Tân Kỳ (Nghệ An) tổng kinh phí 117 tỷ đồng do tư nhân đầu tư đã khánh thành hơn 1 năm nhưng vẫn còn bỏ không do các tiểu thương vẫn “lưu luyến” bám trụ chợ cũ xuống cấp, xập xệ.