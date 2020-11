Chợ đầu mối TP Vinh, Nghệ An "bùng cháy" trong đêm

Khu vực ki ốt kinh doanh đồ hải sản tại chợ đầu mối TP Vinh nơi xuất phát đám cháy.

Vào khoảng 19h35' ngày 9/11, Trung tâm chỉ huy 114, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy tại chợ đầu mối ở phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1 và số 8 xuất 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy cùng 32 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, triển khai các đội hình chữa cháy, ngăn chặn cháy lan và di chuyển hàng hóa đến nơi an toàn. Đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Rất may đám cháy được kịp thời khống chế, không lan sang các ki ốt bên cạnh.

Vụ cháy xảy ra tại ki ốt bán hải sản, đám cháy được khống chế kịp thời nên không lan sang các ki ốt khác. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện gây cháy.

