Chiếc thẻ đỏ của Olaha và chuyện phản ứng trọng tài

Phút 49 trận Hà Nội FC gặp Sông Lam Nghệ An, đội bóng xứ Nghệ đang chiếm lợi thế với 1 bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, tiền đạo Olaha phải nhận thẻ đỏ sau tình huống đánh chỏ với Đậu Văn Toàn của đội chủ nhà. Sông Lam Nghệ An phải thi đấu trong thế thiếu người và thua ngược trước Hà Nội với tỉ số 1-2. Chiếc thẻ đỏ chính là bước ngoặt của trận đấu.

Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng trong phòng họp báo đã nói rằng: “Tôi nghĩ ban tổ chức đề nghị tổ trọng tài xem lại tấm thẻ đỏ. Bạn ấy giơ tay, không phải vung lên để biểu hiện chỏ. Bạn ấy đưa tay lên đầu và thẻ đỏ. Các đội đá với Hà Nội luôn tập trung cao độ và Sông Lam Nghệ An cũng thế. Hiệp một chúng tôi phòng ngự chắc chắn, tấn công và cùng với hiệu ứng khán giả nên thể hiện rất tốt. Tất cả các cầu thủ Sông Lam Nghệ An kể cả dự bị đều thể hiện tốt”.

Và sau khi xem lại, ông Dương Văn Hiền – Trưởng Ban trọng tài VFF đã “phúc đáp” rằng: “Sau khi xem lại băng hình kỹ thuật, Ban trọng tài đánh giá trọng tài chính đã nhận định hoàn toàn chính xác. Tình huống này cầu thủ số 10 Olaha trước khi tranh bóng đá có hành vi dùng tay tấn công vào đầu cầu thủ Đậu Văn Toàn của câu lạc bộ Hà Nội. Hành vi này diễn ra ngay trước mặt trọng tài chính, trọng tài có góc quan sát thuận lợi, nhận định đây là hành vi bạo lực và rút thẻ đỏ chính xác đối với cầu thủ số 10”.

Cũng liên quan đến tình huống trọng tài Nguyễn Mạnh Hải cho Hà Nội hưởng quả phạt đền, ông Dương Văn Hiền nói: "Trọng tài quyết định đúng khi cho câu lạc bộ Hà Nội được hưởng penalty. Hậu vệ Thái Bá Sang của Sông Lam Nghệ An để bóng chạm tay trong khu vực 16m50. Trọng tài cũng ở vị trí quan sát tốt, rõ ràng tay của cầu thủ này làm cho cơ thể to ra bất thường, bóng đã bay vào tay trước. Nếu cầu thủ chủ động chơi bóng, sau đó bóng mới chạm tay thì không phải phạt đền. Tuy nhiên, trường hợp này, bóng đá chạm tay trước rồi mới xuống chân. Do vậy, trọng tài chính quyết định phạt 11m là chính xác”.

Thực tế, nhiều chuyên gia nhận định về tình huống trên sân Hàng Đẫy tối 31/7 các trọng tài rút thẻ đỏ không sai nhưng nếu là 1 thẻ vàng cũng không phải vấn đề tranh cãi. Ở đây câu chuyện do nhận định của từng tổ trọng tài. Việc đưa ra quyết định nhanh trong bối cảnh không có VAR là điều tất yếu. Trong trường hợp này, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã có quyết định dứt khoát. Tất nhiên, trong thế bất lợi dẫn đến trận thua, việc ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An yêu cầu “xem lại tình huống” và thậm chí sẽ làm đơn khiếu nại là điều cũng dễ hiểu.

Thế nhưng, cách mà huấn luyện viên Huy Hoàng “bào chữa” cho cầu thủ có thể dẫn đến những hệ luỵ xấu về câu chuyện phản ứng trọng tài. Điều này khiến nhiều người nhớ lại câu chuyện cách đây gần 10 năm trước, khi Sông Lam Nghệ An còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Hậu vệ Đình Đồng từng vào bóng thô bạo khiến cầu thủ Anh Hùng của An Giang gãy chân. Đình Đồng nhận án phạt nặng từ VFF. Thế nhưng, huấn luyện viên Hữu Thắng vẫn có những quan điểm riêng để bảo vệ học trò của mình. Điều dẫn đến nhiều hệ luỵ khi một loạt các cầu thủ xứ Nghệ sau đó cũng đã để lại những sự việc tuơng tự.

Phản ứng với quyết định của trọng tài là câu chuyện không mới. Thậm chí, nó như một quán tính với nhiều huấn luyện viên ở V.League khi đội bóng bị thổi phạt bất lợi. Nhưng cách phản ứng thế nào lại là câu chuyện khác. Bởi nếu không hướng đến tinh thần xây dựng mà chỉ thiên về việc bênh cầu thủ sẽ để lại những hệ luỵ xấu.

Sự việc một khán giả Hải Phòng xuống tận sân để tấn công trọng tài Hoàng Ngọc Hà trên sân Lạch Tray còn chưa lắng xuống. Đó là điều đã dẫn đến những hình ảnh của trọng tài đang xấu đi. Đã đến lúc VFF cần có những hành động cụ thể để bảo vệ trọng tài. Còn nhớ, tại mùa giải 2016, sau vấn nạn chỉ trích trọng tài, VPF từng ban hành văn bản quy định về phát ngôn của các huấn luyện viên tham dự họp báo sau trận. Đấy có thể là gợi ý để Ban tổ chức V.League 2022 có những giải pháp nhằm hạn chế những phản ứng trọng tài.

Hà Nội FC tách Top Vòng 10 V.League 2022 đã khép lại với nhiều diễn biến hấp dẫn và khó lường. Thú vị nhất có lẽ là màn lột xác của Đà Nẵng. Họ đã thắng 3 trận liên tiếp và vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Tuy nhiên, bám sát phía sau là SLNA và HAGL cũng đang có số điểm tương tự. Cuộc tranh đua top 2 đang rất gay cấn, chỉ riêng Hà Nội đang vững vàng nơi đầu bảng. Đội bóng Thủ đô vừa thắng nghẹt thở SLNA trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu tâm điểm của vòng 10 diễn ra kịch tính xứng đáng với những với kỳ vọng. Hai đội cống hiến màn trình diễn ấn tượng và chứng minh họ xứng đáng được coi là những ứng cử viên vô địch. Bước ngoặt đến khi Olaha của đội khách nhận thẻ đỏ, Hà Nội có cơ hội không thể tốt hơn để lật ngược tình thế. Với chiến thắng này, Hà Nội đã có 20 điểm và sẽ yên tâm với vị trí số 1 đến hết vòng sau, bất chấp kết quả ra sao. Trong khi đó, Hải Phòng và Viettel gây thất vọng với phong độ tồi tệ. Hải Phòng đã thua 4 trong 5 trận gần nhất, còn Viettel nhận 3 thất bại trong giai đoạn tương tự. Hai đội rơi xuống vị trí giữa bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Hà Nội tới 6 điểm. Từ hai đội bóng được đánh giá cao cho ngôi vô địch, cả Hải Phòng và Viettel giờ đây còn rơi khỏi top 4. Bên cạnh đó, nơi cuối bảng, hai đại diện của thành phố mang tên Bác đều giành thắng lợi ở vòng 10. Đối với Sài Gòn, đó là trận thắng đầu tiên của họ ở V.League năm nay, nhưng đó là chưa đủ để đưa họ thoát khỏi vị trí đáy bảng. Song, điểm tích cực là họ đã cân bằng điểm số với Nam Định (7 điểm). H.H

