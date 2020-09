Chi hơn 2 tỷ đồng xử lý 'điểm đen' tai nạn trên Quốc lộ 1A chạy qua nhiều trường học

Ngày 20/6/2019, Cục Quản lý Đường bộ II phối hợp với Ban ATGT tỉnh Nghệ An, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, UBND huyện Diễn Châu và một số đơn vị liên quan đã đến xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu kiểm tra, lập phương án xử lý. Đến ngày 10/2/2020, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) đã có Quyết định phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn TNGT Km419+800 - Km420+600/QL.1, tỉnh Nghệ An.