Chỉ định 2 tướng tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Sáng 12/4, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Quy định 192 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân, để kiện toàn Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo mọi mặt công tác Công an; đồng thời, xét đề nghị của Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương, ngày 8/4/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 471 chỉ định các đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm trao các Quyết định của Bộ Chính trị cho các cán bộ được chỉ định tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Chính trị chỉ định 3 Đại tá tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm: Đại tá Lê Minh Hà - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Đại tá Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các đồng chí vừa được chỉ định tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; khẳng định, đây là niềm vinh dự lớn, niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó.

"Đặc biệt là tới đây, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", Bộ trưởng nêu rõ.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng mong muốn, trên cương vị mới, các cán bộ vừa được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị; khiêm tốn học hỏi, cầu thị, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Qua đó, xây dựng Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác Công an.

Trước mắt, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cán bộ nắm vững những nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã được quy định trong Quy chế làm việc; Chương trình công tác toàn khóa, hằng năm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiêu biểu, thực sự trong sạch, vững mạnh...

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, đặc biệt là Bộ trưởng Tô Lâm và các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao trọng trách mới cho các đồng chí.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và căn cứ chức năng, nhiệm vụ công tác để cụ thể hóa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương; phối hợp các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo chỉ đạo Đảng bộ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; sự phối hợp giúp đỡ của các Ban Đảng Trung ương, các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Hải Ninh

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống