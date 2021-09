Chelsea bị phạt vì để cầu thủ vây trọng tài

Theo Daily Mail, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) quyết định phạt Chelsea vì lỗi không kiểm soát hành vi cầu thủ trong trận đấu với Liverpool ở vòng 3 Premier League vào ngày 28/8.

Học trò của HLV Thomas Tuchel nổi giận với trọng tài Anthony Taylor sau khi ông này rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của Reece James.

Pha bóng khiến James nhận thẻ đỏ.

Thủ quân Cesar Azpilicueta cùng đồng đội cho rằng Chelsea không phải chịu quả phạt đền do bóng đã chạm đùi James rồi mới bật lên tay. Họ phản đối quyết liệt trong trận đấu và tiếp tục khiếu nại khi hiệp một kết thúc.

"Chelsea bị phạt 25.000 bảng vì vi phạm luật E20.1 của FA trong trận đấu với Liverpool. CLB này thừa nhận họ đã không kiểm soát tốt hành vi của cầu thủ từ phút 45+3 cho đến khi hiệp một khép lại", FA thông báo.

Ở chuyến hành quân đến Anfield, Chelsea có lợi thế là bàn mở tỷ số do công của Kai Havertz. Tuy nhiên, sai lầm của James tạo cơ hội cho Mohamed Salah đá phạt đền gỡ hòa. Với 10 người, "The Blues" phải lùi sâu phòng ngự trong cả hiệp hai và may mắn bảo toàn tỷ số hòa 1-1.

Cả HLV Thomas Tuchel và Azpilicueta đều cho rằng ông Anthony Taylor nên xem lại kỹ hơn pha quay chậm thay vì đưa ra quyết định chỉ sau thời gian ngắn.

"Trọng tài đã quyết định hơi vội nên đưa ra quyết định có phần chệch hướng. Các trợ lý trọng tài cũng nói với tôi rằng nếu James để bóng chạm tay trong khi cánh tay của cậu ấy ở vị trí tự nhiên thì đó không phải một quả phạt đền", HLV của Chelsea cho biết.

Cuối tuần này, Premier League sẽ trở lại. Chelsea tiếp đón Aston Villa vào ngày 11/9 trong khi Liverpool hành quân đến sân Elland Road của Leeds vào ngày 12/9.

Tác giả: Tuấn Nguyên

Nguồn tin: zingnews.vn