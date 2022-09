Cháy ô tô liên hoàn, cả ngàn thực khách dự tiệc cưới hốt hoảng

Your browser does not support the video tag.

2 ô tô cháy trơ khung tại bãi đỗ xe trung tâm nhà hàng tiệc cưới Đà Nẵng

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 4-9, ô tô 16 chỗ biển số tỉnh Quảng Nam đang đỗ trong bãi giữ xe nhà hàng tiệc cưới nằm trên đường 2 Tháng 9 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thì bốc cháy ở trước ca bin.

Phát hiện sự việc, tài xế cùng một số người dân dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Do gặp gió lớn và nắng nóng nên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang ô tô 16 chỗ khác đang đỗ sát bên cạnh.

Trong tích tắc, lửa bao trùm toàn bộ 2 xe, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Ngọn lửa bùng phát từ cabin xe ô tô 16 chỗ...

rồi nhanh chóng lan sang xe ô tô 16 chỗ đang đậu ngay bên cạnh

2 ô tô bị cháy trơ khung

Một ô tô đậu gần đó cũng bị sức nóng của ngọn lửa làm hư hại nghiêm trọng

Thời điểm trên, có hàng ngàn người đang dự tiệc tại khu trung tâm tiệc cưới đường 2 Tháng 9. Nhiều người trong nhà hàng hốt hoảng chạy ra ngoài, di chuyển ô tô của mình đến nơi khác để tránh cháy lan.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC được huy động đến hiện trường khống chế đám cháy sau hơn 10 phút. Tại hiện trường, hai ô tô 16 chỗ bị lửa thiêu rụi trơ khung sắt, một ô tô 5 chỗ đỗ gần đó bị cháy sém.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người Lao Động