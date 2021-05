Cháy nhà 8 người chết ở TP.HCM: Nạn nhân sống sót hiện ra sao?

Video: Hiện trường vụ cháy khiến 8 người thiệt mạng ở TP.HCM

Bệnh viện quận 11 (TP.HCM) cho biết, tối 7/5, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thành Tựu (50 tuổi, ngụ tại 47/58/2 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11), nạn nhân trong vụ hỏa hoạn làm 8 người chết.

Ông Tựu bị bỏng độ 2, diện tích bỏng khoảng 5% ở cẳng tay trái và 2 cẳng chân. Tình trạng của bệnh nhân hiện tại ổn định.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM, vụ cháy xảy ra vào lúc 16h58 ngày 7/5, tại địa chỉ 47/58/2 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11. Đây là căn nhà 1 trệt 2 lầu với tổng diện tích 126 m2.

Vào thời điểm cháy, khoảng 10 người có mặt tại căn nhà này. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân ở tầng trệt, 4 thi thể được phát hiện trong nhà vệ sinh ở lầu 2 và 1 thi thể được tìm thấy ở dưới chân cầu thang.

Lực lượng chức năng và xe cứu thương có mặt tại hiện trường.

8 nạn nhân xấu số gồm: chị Nguyễn Thị Lệ Thanh (44 tuổi, chủ nhà), Hồ Đình Thắng (43 tuổi, em rể chị Thanh); các con chị Thanh: Lê Kim Tuyến (18 tuổi), Lê Ngân Tuyến (13 tuổi), Lê Tân Tuyến (9 tuổi); Hồ Đình Nam (9 tuổi, con ông Thắng), Nguyễn Tấn Đạt (15 tuổi, cháu của chị Thanh đến nhà nạn nhân chơi) và một phụ nữ là giáo viên, chưa rõ danh tính.

Đến 22h ngày 7/5, công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hoàn tất, các thi thể được đưa ra khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: HOÀNG THỌ

Nguồn tin: Báo VTC News