Cháy nhà 2 tầng vắng chủ, cảnh sát phá cửa nhà dập lửa trong đêm

Hiện trường vụ cháy.

Ngày 24/5, lực lượng PCCC Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang điều tra nguyên nhân của 2 vụ cháy nhà dân, xảy ra vào khuya 23/5 và rạng sáng 24/5.

Trước đó, khoảng 20 giờ tối 23/5, người dân phát hiện căn nhà 2 tầng của ông Nguyễn Văn An (56 tuổi, ngụ số 8 đường Mỹ An 14, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Thấy cửa nhà khóa trái, người dân nhiều lần phá cửa nhưng không được nên lập tức gọi 114.

Ông Tôn Thất Trực cho biết, thời điểm trên, ông đang ở trong nhà thì nghe ngôi nhà hàng xóm có nhiều tiếng nổ lớn. Sau khi chạy ra ngoài xem, ông tá hỏa phát hiện ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà của ông An. Đây là căn nhà chứa nhiều đồ nhựa, chất dễ cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng cả 2 tầng ngôi nhà.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong căn nhà 2 tầng bị thiêu rụi.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC Công an TP Đà Nẵng phối hợp các lực lượng thuộc Công an quận Ngũ Hành Sơn xuất 4 xe chữa cháy cùng 1 xe cứu hộ chuyên dụng, hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Thời điểm này, ngôi nhà 2 tầng đã bị lửa bao trùm và tỏa ra nhiều khói, khí độc. Các cán bộ, chiến sĩ đã phá khóa, dỡ tôn và triển khai 3 mũi chữa cháy gồm: hướng cửa chính, sử dụng thang để tiếp cận lên tầng 2 và phá dỡ tôn để thoát khói. Lực lượng liên tục thay bình dưỡng khí mới có thể tiếp cận chữa cháy. Phải mất hơn 2 giờ, lực lượng PCCC mới kiểm soát được vụ cháy.

Ngay khi đang phun nước làm mát, kiểm soát mồi lửa tại đám cháy tại đường Mỹ An 14 thì khoảng 23h45' cùng ngày, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng tiếp tục nhận tin báo về vụ cháy tại kiệt 195 Nguyễn Chí Thanh (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu).

Lập tức, các xe chữa cháy còn lại được huy động nhanh chóng đến hiện trường. Rất may, cả 2 vụ cháy này đều không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hoàng Vũ

Nguồn tin: baophapluat.vn