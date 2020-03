Cháy đại lý chăn ga, gối đệm ở thành phố Vinh lúc nửa đêm

Cụ thể, khoảng 2 giờ ngày 9/3, nhận được tin báo của người dân về vụ hỏa hoạn tại đại lý chăn ga, gối đệm ở số 381, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Nghệ An đã khẩn trương điều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến ngay hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, nhận thấy hỏa hoạn xảy ra tại khu vực tầng 2 có nguy cơ lan rộng sang các nhà khác, trong căn nhà xảy ra cháy có 2 người, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng triển khai công tác nghiệp vụ, ngăn không để ngọn lửa lan rộng, khống chế thành công vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện nguyên nhân gây cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trong 2 tháng gần đây, trên địa bàn Nghệ An xảy ra nhiều vụ cháy tại các khu dân cư, cửa hàng, ki ốt..., ở huyện Con Cuông, Diễn Châu, thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh. Mới đây, ngày 5/3, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an Nghệ An cũng đã khống chế kịp thời vụ cháy xảy ra tại một ki ốt ở số 1, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Vinh.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: Báo Tin tức