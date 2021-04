Cháy chung cư Trường Thịnh ở TP Vinh

Đám cháy xuất phát từ tầng 3 chung chung cư.

Theo đó, vào lúc 10 giờ ngày 14/4, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy tại tầng 3, chung cư Trường Thịnh, phường Trường Thi, TP Vinh. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã chỉ đạo đội CC&CNCH số 1 xuất 02 xe chữa cháy cùng 20 CBCS nhanh chóng đến hiện trường, triển khai lực lượng chữa cháy. Sau khoảng 5 phút tiếp cận hiện trường, đám chế đã được khống chế kịp thời.

Lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời nhằm khống chế đám cháy.

Theo một số người dân sống tại chung cư thì đám cháy xuất phát tại phòng ngủ của căn hộ tầng 3. Rất may tại thời điểm xảy ra cháy, không có người bên trong căn hộ. Vụ hỏa hoạn khiến người dân sống tại chung cư một phen hú vía.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại đang được thống kê. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An